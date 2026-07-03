UTMB VAL D'ARAN
Mia Yao se exhibe en la CDH del Val d'Aran y Clàudia Tremps y Mireia Pons cierran el top 5
La china de ACG Nike termina octava en la clasificación absoluta de los 110 kilómetros con casi una hora de ventaja sobre Cassan-Ferrier, mientras Klakegg Fenre es tercera. Clàudia Tremps y Mireia Pons cierran el top 5
Mia Yao se exhibe en la CDH femenina con un tiempo de 13:04:34 y termina octava en la clasificación general absoluta, hombres y mujeres juntos. La china de ACG Nike, que esta temporada dio el salto desde Salomon para afrontar un nuevo proyecto, dominó la prueba de principio a fin a pesar de sufrir sequedad ocular durante el recorrido, un problema que fue remitiendo a medida que avanzaba la carrera y que no le impidió dar un recital sobre los 110 kilómetros del Pirineo aranés.
El triunfo llega después de un invierno difícil que había generado dudas sobre su estado de forma, pero Yao ha respondido de la mejor manera posible: ganando. "Estoy muy feliz, muy agotada, el recorrido es muy técnico", señaló nada más cruzar la meta. Una victoria que le da una enorme confianza de cara a Chamonix, donde en agosto disputará las Finales UTMB World Series con el objetivo de revalidar su título en la OCC.
El resto del podio femenino se completó en torno a una hora después, con Alexandra Cassan-Ferrier segunda (14:01:37) y Mari Klakegg Fenre tercera (14:25:16).
Podio femeino CDH Val d'Aran 2026
- Mia Yao (CHN) 13:04:34
- Alexandra Cassan-Ferrier (FRA) 14:01:37
- Mari Klakegg Fenre (NOR) 14:25:16
- Claudia Tremps (ESP) 14:46:26
- Mireia Pons (ESP) 14:56:54
Clàudia Tremps y Mireia Pons, en el top6
Las catalanas Clàudia Tremps y Mireia Pons cerraron el top 5 con 14:46:26 y 14:56:54 respectivamente, en un apasionante duelo catalán que se mantuvo abierto hasta los últimos kilómetros y que se resolvió con 10 minutos y 28 segundos entre ambas.
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