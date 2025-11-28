Yago Rojo, una baja muy sensible para el Maratón de Valencia: "Se me parte el alma"

El maratoniano olímpico Yago Rojo no estará en la línea de salida del Maratón de Valencia 2025. El madrileño, uno de los nombres propios del fondo español, anunció en sus redes sociales que sus piernas "han dicho basta" tras varios días intentando apurar opciones para competir en la Ciudad del Running.

"Se me parte el alma", admite el atleta de Aluche en un mensaje tan sincero como doloroso, en el que explica que lleva días con molestias en ambas piernas y que, pese a haber puesto todo de su parte, ha tenido que frenar. La decisión llega en el mejor momento deportivo de su carrera, después de firmar el pasado mes de abril el mejor registro español de la historia en el Maratón de Madrid (2h09:37) y devolver al atletismo nacional a un podio que no pisaba desde Chema Martínez en 2008.

Valencia era mucho más que una fecha en el calendario. Era el objetivo del año. Desde mayo, Rojo había orientado toda su preparación hacia este maratón, con semanas por encima de los 200 kilómetros y concentraciones en altura para buscar un nuevo mordisco a su marca personal (2h07:47, también en Valencia). Él mismo reconocía hace unas semanas que llegaba con “un estado de forma excepcional” y que soñaba con moverse en tiempos cercanos a 2h07 bajos.

Por eso la renuncia duele todavía más. No solo se escapa una carrera, se escapa una oportunidad única, ese cruce perfecto entre forma física, confianza y circuito ideal que tan pocas veces coincide en la vida de un maratoniano. “Me está quitando hasta el sueño”, confiesa, consciente de que no siempre se llega a una gran cita con sensaciones así.

Pero si algo define a Yago Rojo es su forma de levantarse. De aquel chico que veía ganar a Chema en la tele al atleta olímpico en París 2024 que se atrevió a romper la Maratón de Madrid, siempre ha habido un hilo común: la pasión por correr y una ética de trabajo casi obsesiva. En su mensaje deja una frase que explica por qué se ha ganado el cariño del público popular: le da igual quedarse “en la orilla” porque, si hace falta, saldrá a entrenar una y otra vez.

Lo que sí parece inamovible es la manera en la que Rojo afrontará ese futuro. Sin drama, pero con una ambición feroz. "¿Habrá otra oportunidad así? No lo sé, pero saldré a entrenar a por ella", escribe. Palabra de un maratoniano que se cae justo cuando estaba más fuerte… y que, por eso mismo, ya está pensando en cómo volver.