Yago Rojo, atleta olímpico, 31 años: "Este es el error que comete el 95% de los runners"

Yago Rojo es uno de los atletas españoles más destacados de estos últimos años, con una participación olímpica en 2024 y logrando el tercer puesto en la Maratón de Madrid de 2025. Y si hay algo que tiene claro es un error que cometen muchos runners.

Lo importante no es la distancia sino el ritmo

Yago explica así que un pensamiento común de muchos de runners al prepararse para una Maratón es que resulta necesario correr con anterioridad 35 kilómetros. Sin embargo, esto es algo que califica de error absoluto, y lo argumenta sobradamente.

El atleta español explica que en sus entrenamientos, no hace tiradas más largas que de 32 kilómetros. Además, tiene alumnos con marcas de 26 y 28 kilómetros con datos que les han permitido romper todas sus registros previos.

Pero, ¿por qué es esto así? Yago da la explicación clara: "el volumen no se mide en kilómetros, sino en tiempo". Y esto nos lleva hasta el punto clave de todo entrenamiento, siendo este el ritmo que puede alcanzar el corredor en cuestión.

El olímpico español señala si los ritmos son lentos, simplemente no se puede entrenar por períodos de tiempo de 3 horas. De hecho, califica estos entrenamientos como 'bombas' para el atleta, dando a entender que el beneficio real no es el que se espera.

Con esto, Yago argumenta que no es necesario diseñar sesiones de entrenamiento excepcionalmente largas, sino que lo verdaderamente importante es conseguir un ritmo de carrera competitivo y mantenerlo en el tiempo.

Es decir, no importa lo larga que pueda ser la distancia o el tiempo invertido en el entrenamiento si el ritmo al que se lleva a cabo es uno con el que los tiempos dejan de ser lo suficientemente competitivos para una Maratón.

Si te estás preparando para una Maratón, harías bien en seguir a Yago y sus consejos. Al fin y al cabo, si un atleta olímpico es capaz de decir con seguridad que el ritmo es más importante que la distancia que practiques, seguro que tiene más secretos para descubrirte.