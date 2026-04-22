Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid - AlavésBarça - Estrella RojaCuadro playoffs EuroligaClasificación LaLigaAlineación Real Madrid hoyIraolaPlay in EuroligaGirona - BetisRodriGuardiolaFichajes BarçaBastoniClaudio GiráldezRadios hoyJuanma CastañoOlivia RodrigoFormato Play-In EuroligaObras Camp NouAlonsoRemiroAtlético CTABarcelona - Celta horarioEspanyol - Barcelona horarioAston MartinSito AlonsoMotoGP HorariosLaLiga hoyFlecha Valona 2026Pueblo AitanaBaliza V-16Damián LópezPS Plus
instagramlinkedin

OUTDOOR

Xuan Lan, profesora de yoga: "Ayuda a reducir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la sensación de calor"

La experta recomienda practicar Yin Yoga en los meses más calurosos del año

Xuan Lan es toda una celebridad en el mundo del yoga

Xuan Lan es toda una celebridad en el mundo del yoga

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

El yoga es una de las actividades físicas más populares para aumentar la flexibilidad y la fuerza. A través de posturas físicas y meditación, las personas que practican yoga consiguen reducir el estrés y aliviar molestias corporales.

En este contexto, Xuan Lan (@xuanlanyoga) es una de las profesoras más conocidas de esta disciplina milenaria. La instructora de yoga y divulgadora cuenta con más de 3 millones de seguidores en redes sociales.

La profesora comparte rutinas personalizadas a través de su plataforma (@xlystudio), donde también ofrece consejos y recomendaciones para aquellos que tengan curiosidad y quieran practicar esta actividad.

Una clase de Yoga

Una clase de Yoga / FREEPIK.

En un vídeo de Instagram, Xuan Lan habla del Yin Yoga, un ejercicio ideal para los meses más calurosos: "Esta práctica permite que el cuerpo se enfríe y se calme, especialmente en varano".

La experta comenta en la publicación que "al estimular el sistema nervioso parasimpático, ayuda a reducir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la sensación de calor".

Por otra parte, la especialista recomienda tomar precauciones como "hidratarse regularmente; evitar salir o hacer deporte en horas más calurosas; vestir ropa ligera, holgada y transpirable; poner gorra, sombrero y caminar a la sombra; cuidar las personas y mascotas más vulnerables".

Además, Lan sugiere practicar el Yin Yoga "en casos de sofocos durante la menopausia". Durante cada sesión, la docente explica que debes quedarte entre "2-3 minutos en cada asana con una música tranquila observando las sensaciones mientras sueltas el peso de tu cuerpo en tus accesorios".

Noticias relacionadas y más

Como accesorio, puedes utilizar un cojín, un mueble o un bloque para realizar las posturas. Las series de asanas que recomienda Xuan Lan son Balasana, Paschimottanasana, Viparita Karani y Setu Bandhasana.

RRSS WhatsAppCopiar URL