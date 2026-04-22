Xuan Lan, profesora de yoga: "Ayuda a reducir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la sensación de calor"

El yoga es una de las actividades físicas más populares para aumentar la flexibilidad y la fuerza. A través de posturas físicas y meditación, las personas que practican yoga consiguen reducir el estrés y aliviar molestias corporales.

En este contexto, Xuan Lan (@xuanlanyoga) es una de las profesoras más conocidas de esta disciplina milenaria. La instructora de yoga y divulgadora cuenta con más de 3 millones de seguidores en redes sociales.

La profesora comparte rutinas personalizadas a través de su plataforma (@xlystudio), donde también ofrece consejos y recomendaciones para aquellos que tengan curiosidad y quieran practicar esta actividad.

Una clase de Yoga / FREEPIK.

En un vídeo de Instagram, Xuan Lan habla del Yin Yoga, un ejercicio ideal para los meses más calurosos: "Esta práctica permite que el cuerpo se enfríe y se calme, especialmente en varano".

La experta comenta en la publicación que "al estimular el sistema nervioso parasimpático, ayuda a reducir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la sensación de calor".

Por otra parte, la especialista recomienda tomar precauciones como "hidratarse regularmente; evitar salir o hacer deporte en horas más calurosas; vestir ropa ligera, holgada y transpirable; poner gorra, sombrero y caminar a la sombra; cuidar las personas y mascotas más vulnerables".

Además, Lan sugiere practicar el Yin Yoga "en casos de sofocos durante la menopausia". Durante cada sesión, la docente explica que debes quedarte entre "2-3 minutos en cada asana con una música tranquila observando las sensaciones mientras sueltas el peso de tu cuerpo en tus accesorios".

Como accesorio, puedes utilizar un cojín, un mueble o un bloque para realizar las posturas. Las series de asanas que recomienda Xuan Lan son Balasana, Paschimottanasana, Viparita Karani y Setu Bandhasana.