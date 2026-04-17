Xuan Lan, profesora de yoga: "Estos ejercicios ayudan a mantener la masa muscular y el metabolismo activo"

El yoga es una disciplina milenaria, originaria de la India, que se ha convertido en una de las actividades físicas más populares para el bienestar de la salud física y mental. Este ejercicio sirve para reducir el estrés, aliviar dolores y aumentar la flexibilidad y la fuerza.

A través de posturas físicas, ejercicios de meditación y un control de la respiración, las personas que practican yoga consiguen conectar el cuerpo con la mente. No obstante, muchas personas desconocen cómo comenzar a hacer yoga.

En este sentido, Xuan Lan (@xuanlanyoga) es una de las figuras más reconocidas de esta disciplina. La profesora de yoga y creadora de contenido cuenta con más de 3 millones de seguidores en su comunidad.

La escritora ofrece rutinas personalizadas en su plataforma @xlystudio, donde también comparte trucos y recomendaciones a sus seguidores. Recientemente, el medio especializado InStyle ha hablado con la experta sobre por qué ganar fuerza es necesario para todas las personas.

Especialmente, la instructora de yoga ha destacado la importancia que tiene entrenar fuerza para las mujeres a partir de los 40 años: "Perdemos masa muscular y densidad ósea de forma natural si no se estimula de forma regular".

Xuan Lan explicó al citado medio que, "practicar ejercicios de fuerza para mujeres de forma regular ayuda a mantener la masa muscular y el metabolismo activo, fortalecer huesos y prevenir osteoporosis, mejorar el equilibrio y prevenir caídas, reducir dolores articulares y de espalda, y -superimportante- ganar confianza, autoestima y bienestar emocional".

Una clase de Yoga / FREEPIK.

Según la influencer, no necesitas un gimnasio para comenzar a hacer fuerza en casa: "Tu propio cuerpo es suficiente para comenzar, y si tienes esterilla, una pared o una silla cerca, ya tienes todo lo necesario para comenzar a entrenar".

Para ello, la docente de yoga recomienda hacer ejercicios como "sentadillas, planchas, zancadas, elevaciones de pelvis o trabajo de brazos y abdomen en cuadrupedia son simples y muy efectivos para ganar fuerza sin pesas".