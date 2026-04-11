Xuan Lan, experta en yoga: "Esta rutina suave te devuelve la energía cuando estás agotado"

Cuando estás agotado, lo último que te apetece es moverte. Es una sensación completamente normal. Pero Xuan Lan, una experta en yoga, tiene una rutina que ayuda a tu cuerpo a recuperar la energía perdida.

La rutina suave que te devuelve la energía sin exigirte

La rutina en cuestión es una que se recomienda especialmente para los días en que una persona pueda estar cansada, se note sin energía o se encuentre mentalmente saturada. Así pues, el objetivo es de alcanzar una reactivación del cuerpo pero sin gran exigencia.

Xuan Lan propone así una serie de ejercicios de movimiento ligero y relajación. Es una rutina muy accesible, ideal para principiantes, en que todo gira alrededor de liberar tensión, mejorar la movilidad y reconectar cuerpo y mente de una forma eficaz.

Las posturas clave que recomienda la experta son movimientos de rodillas hacia los lados, los cuales alivian la rigidez física. También la postura 'banana', en la que se estira todo el lateral del cuerpo. Y finalmente los movimientos de brazos con respiración, que activan la energía de forma suave.

Entrevista a Xuan Lan, una de las mayores influencers de yoga del país. / El Periódico de España

En general, son varios los beneficios que se reciben a raíz de estos ejercicios: una menor rigidez corporal, una reactivación sin fatiga, una mejor sensación de energía y algo esencial como es una ayuda para desconectar la mente.

Como se sobreentiende, esta propuesta es muy recomendable dado que da en un punto clave: reactivar a la persona con el mínimo esfuerzo posible, que es algo muy importante en esos momentos en los que uno se encuentra bajo mínimos.

Esta rutina pretende 'llevar la contraria' a la idea de que en días de mucho desgaste lo mejor es no moverse. Gracias a los ejercicios de Xuan Lan, la recuperación del cuerpo se siente mucho más natural que simplemente estando cruzado de brazos.

Al final, la rutina es recomendable no por el mero hecho de tener que moverse o porque sea obligatorio hacer ejercicio. Después de todo, una de las principales razones para hacer deporte es mejorar la salud, y el entrenamiento de Xuan Lan favorece justo eso de forma sencilla.