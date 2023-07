Xavier Pocino: “Estamos trabajando para incorporar una tercera prueba en España”

Las pruebas de trail running que UTMB organiza en todo el mundo son de las más cotizadas, tanto entre amateurs como entre profesionales.

No hay corredor de montaña que no conozca UTMB. Y lo más probable es que la mayoría de ellos hayan participado, o quieran o intenten participar, en alguna de sus pruebas alrededor del mundo. En España la organización tiene una sede, dirigida por Xavier Pocino, que celebra dos de los eventos más importantes y con más participantes del calendario de trail running de nuestro país: Transvulcania by UTMB y Val d’Aran by UTMB.

Tanto Transvulcania como Val d'Aran han sido un éxito este año. ¿Cuál es el balance que hacéis de la temporada 2023?

Estamos muy contentos. Hemos cumplido nuestros objetivos con creces, especialmente en Val d'Aran.

Esta ha sido la tercera edición de la prueba. ¿Se ha consolidado ya como una carrera imprescindible del calendario?

Creemos que sí, ya que, no solo en España es una de las más numerosas, sino a nivel de toda Europa y de todo el circuito de UTMB Series.

Precisamente más de 5.000 corredores en Val d'Aran y más de 2.000 en Transvulcania, además de acompañantes y público, ¿pensáis seguir creciendo?

Creemos que en Val d'Aran casi hemos tocado techo en el número de corredores, aunque hemos de acabar de hacer un debriefing... Por su parte, Transvulcania puede acoger a más corredores y llegar a números más parecidos a los que había antaño, antes del volcán. A parte, estamos trabajando para incorporar una tercera prueba en España de la que no puedo avanzar nada, ya que aún estamos trabajando en ello.

Cada vez hay más organizaciones de eventos deportivos outdoor que tienen en cuenta la sostenibilidad, ¿qué medidas tomáis en las carreras UTMB?

En su día nosotros ya fuimos bastante avanzados poniendo como norma obligatoria que los corredores se llevaran sus vasos y sus platos a los avituallamientos. Ahora, estamos luchando bastante, y vamos a intentar que este año UTMB Montblanc sea un evento en el que no se use ni una botella de plástico no reutilizable.

En Val d'Aran ya lleváis dos años trabajando en ello

Sí. Por ejemplo, los 40.000 litros de agua que antes servíamos en botellas, ahora se sirven en sistemas más respetuosos. También hemos eliminado el uso de helicópteros en todo lo que es el seguimiento en directo durante la retransmisión de televisión. Así, poco a poco vamos implantando acciones que nos ayudan a mejorar. El año que viene también pretendemos abrir el melón sobre las camisetas de regalo a los corredores.

Estamos prácticamente a un mes de la gran cita en Montblanc, ¿cuál es la receta de su éxito?

Es seguir siendo genuinos. Este año celebramos el 20 aniversario de UTMB Montblanc, una prueba que desde sus inicios ha movido poco su manera de ser. Tanto los corredores como los acompañantes gozan de una experiencia, a lo largo de esa semana en Chamonix, que es la más cercana a vivir un evento trail al 100%.

¿Tenéis la sensación que el sistema para clasificarse para una UTMB genera mucha controversia?

Sí, pero cuando en la UTMB de Montblanc tienes 40 mil peticiones para 10 mil plazas disponibles -la montaña tiene una capacidad logística y medioambiental-, debes aplicar un sistema para que sea lo más democrático y justo para todo el mundo. Habrá gente a la que no le gustará, habrá gente que no lo entienda, pero nosotros tenemos la intención de llevar ese espíritu UTMB lo más cerca posible de cualquier corredor.

Pasa una cosa muy curiosa con UTMB, y es que todo el mundo lo critica de una u otra manera, pero nadie se lo quiere perder. ¿A qué creéis que se debe esto?

Quien ha estado en UTMB alguna vez, quiere volver. Entiendo que nosotros recibamos críticas, muchas de ellas con razón, pero algunas también sin razón... yo siempre he dicho que las redes sociales las carga el diablo y en muchas ocasiones tiran más hacia la crítica que hacia el elogio. Sin embargo, al final lo que nos importa son las encuestas a los corredores. Todavía no tengo los resultados de las de la Val d'Aran, pero en Transvulcania tenemos un 82% de aprobación, que es bastante alto. Estos resultados son los que nos importan, que la gente venga, viva una buena experiencia y quiera volver. Todo lo demás es ruido, que hay que hacerle el caso que hay que hacerle.

¿Qué podemos esperar de esta edición número 20 de UTMB Montblanc?

Yo creo que es una edición muy abierta en el tema deportivo, los corredores de élite llegan en muy buenas condiciones. Lógicamente, en UTMB tenemos un claro favorito que es Kilian, pero creo que para todo el resto sería muy complicado hacer una quiniela con los puestos de delante. Va a ser una edición que, a nivel deportivo, va a ser muy fuerte. En cuanto a la parte no deportiva, durante esos días se van a hacer una serie de acciones para celebrar el 20 aniversario y Chamonix se va a vestir de gala. Poco más puedo avanzar porque seguimos trabajando en ello.