Xavi Pocino, CEO de UTMB Iberia, despeja la gran duda sobre Val d'Aran: "Va a seguir siendo Major en 2027"

Val d'Aran by UTMB seguirá siendo Major en 2027. Xavi Pocino, CEO y director de UTMB Iberia, despejó durante el streaming oficial del UTMB Mont-Blanc una de las grandes incógnitas de la próxima edición y avanzó además novedades sobre el calendario de las pruebas en España, las inscripciones y las nuevas distancias.

"Val d'Aran el año que viene va a seguir siendo Major", confirmó Pocino. También explicó que en principio se mantendrá el doble de Running Stones y aclaró que los mejores seguirán teniendo clasificación directa a las UTMB Finals.

La próxima edición abrirá inscripciones el 23 de septiembre y llegará con cambios en el procedimiento. "El año pasado hicimos sold out en 24 horas en alguna distancia y hay que tramitarlo de otras maneras", explicó, sin adelantar aún todos los detalles.

Mismas pruebas y algunos retoques

En lo deportivo, la estructura será muy similar a la de 2026. Volverán las ocho carreras (VDA, CDH, TDL, PDA, EXP, SKY, SKY Promesas y 10K) incluyendo la nueva prueba de unos 75 kilómetros, estrenada esta temporada, continuará en el programa. Pocino fue claro: "Ha venido para quedarse".

La distancia nació para cubrir el salto entre pruebas de 50 kilómetros y carreras de 100K o 100 millas. Según explicó, muchos corredores intentan progresar demasiado rápido hacia distancias muy largas y este formato ofrece una transición más natural. Además, permite descubrir zonas menos conocidas de la Val d'Aran y mantiene un recorrido exigente, con cerca de 2.500 metros positivos en los primeros veintitantos kilómetros.

Jan Torrella también gana la SKY en Val d'Aran / UTMB

También habrá algún retoque en la nueva 20K. La salida, por ejemplo, será con sistema de oleadas.

Todavía queda Mallorca by UTMB en 2026

Antes de pensar en 2027, UTMB Iberia todavía debe cerrar esta temporada. Mallorca by UTMB, prevista para el primer fin de semana de noviembre, ya presenta sold out en todas sus distancias y repetirá los circuitos de 2025.

Después llegará Tenerife Bluetrail by UTMB, donde las principales pruebas también están prácticamente completas. La gran novedad será una distancia de 68 kilómetros, pensada con la misma filosofía que la 75K de Val d'Aran: ofrecer un paso intermedio para quienes ya han hecho maratones o 50K pero todavía no quieren afrontar una ultra mucho más larga.

El balance que dejó Pocino desde Chamonix apunta a un UTMB Iberia en plena consolidación: Mallorca completa, Tenerife creciendo y Val d'Aran con continuidad asegurada como Major. La principal duda para 2027, al menos, ya está resuelta.