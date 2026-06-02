World Athletics oficializa el récord de 10 kilómetros de Kejelcha tras anular la marca de Kipruto

World Athletics (Federación Internacional de Atletismo) ha fijado el tiempo de 26:31 del etíope Yomif Kejelcha, conseguido en Castellón el 16 de febrero de 2025, como récord mundial de los 10 kilómetros en ruta tras confirmarse la sanción impuesta al keniano Rhonex Kipruto.

Este corrió la prueba en 26:24 en Valencia, pero fue sancionado con cinco años de suspensión por anomalías en su pasaporte biológico, con lo que se anularon sus resultados entre el 2 de septiembre de 2018 y el 11 de mayo de 2023.

Así, Kejelcha, dos veces subcampeón mundial de 10.000 metros, se convierte en doble plusmarquista mundial, ya que suma el récord de 10 kilómetros al de medio maratón de 57:30 que estableció en Valencia en 2024.

World Athletics también ha homologado los récords mundiales de 800 metros en pista corta masculino (1:42.50 del estadounidense Josh Hoey, logrado en Boston el 24 de enero de 2026); el de media maratón marcha masculina (1h20:34 del japonés Toshikazu Yamanishi, logrado en Kobe el 15 de febrero de 2026).

Además, el de 1500 metros pista corta femenino sub-20 (4:01.23 de la etíope Saron Berhe, logrado en Ostrava el 3 de febrero de 2026); el de 800 metros pista corta masculino sub-20 (1:44.03 del estadounidense Cooper Lutkenhaus logrado en Winston-Salem el 14 de febrero de 2026); y el 200 sub-20 masculino (19.67 del australiano Gota Gota logrado en Sídney el 12 de abril de 2026).