Will Stone, entrenador personal: "Estos son los 10 peores alimentos que puedes ingerir para perder peso"

Empieza la cuenta atrás para las vacaciones de verano. La mayoría de los españoles están centrados en llegar en plena forma física, pero ya queda poco tiempo y algunos siguen atentos a los consejos de los expertos en redes sociales. Una de las últimas reflexiones la compartió el entrenador personal Will Stone a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter.

El experto en fitness desveló los "10 peores alimentos que puedes ingerir para perder peso". El primero de ellos es la barrita de proteínas, pues "la mayoría son barras de caramelo glorificadas con una etiqueta de proteína pegada encima". Por esta razón, recomendó revisar los ingredientes, especialmente el azúcar y los aceites de semillas.

Tampoco sugirió la granola: "La mayoría de las granolas compradas en tiendas están cargadas de azúcar refinado y aceites de semillas. Densas en calorías con casi ninguna saciedad".

A pesar de que muchos recomiendan los batidos, Stone fue claro: "Las calorías líquidas no se registran como saciedad". Asimismo, reconoció que "un batido 'saludable' puede alcanzar 600-800 calorías antes de que parpadees siquiera".

Un alimento que se comercializa como saludable, pero que está lleno de azúcar es el yogur griego con sabor, según el entrenador personal: "La mayoría de los yogures con sabor tienen más azúcar por porción que una barra de caramelo".

Alimentos que no ayudan a perder peso / SPORT

Una de las cosas que más detesta son los aceites vegetales, debido a que "provoca inflamación, altera las hormonas y acelera el almacenamiento de grasa. Normalmente, oculto en casi todo lo procesado".

Por otro lado, avisó sobre los productos bajos en grasa: "Cuando eliminan la grasa, la reemplazan con azúcar para mantener el sabor. Bajo en grasa significa alto en azúcar y eso se traduce en mayor insulina, y eventualmente lleva a más grasa almacenada".

No entiende de ninguna de las maneras todas aquellas personas que desayunan cereales, pues son "carbohidratos refinados puros disfrazados con mascotas de dibujos animados". Asimismo, no dio crédito con las bebidas de café con sabor.

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Los dos últimos alimentos que tampoco son saludables son la fruta deshidratada y el pan integral.