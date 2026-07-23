Wikiloc cumple 20 años y supera los 20 millones de usuarios

Hace 20 años, cuando los smartphones todavía no formaban parte de la vida cotidiana y los dispositivos GPS empezaban a abrirse paso como herramienta accesible, Wikiloc comenzó a tomar forma con una idea sencilla: ayudar a las personas a compartir sus rutas al aire libre para que otras pudieran descubrirlas y seguirlas con la confianza de no perderse. Dos décadas después, aquella iniciativa se ha convertido en una de las mayores comunidades outdoor del mundo.

Coincidiendo con su vigésimo aniversario, la plataforma ha alcanzado los 20 millones de miembros a nivel global, con millones de rutas repartidas por todos los continentes. Lo que comenzó como un proyecto personal de su fundador, Jordi Ramot, para compartir recorridos con su grupo de amigos de mountain bike, se transformó con el tiempo en un mapa colaborativo en constante evolución. Cada día, miles de personas suman nuevas rutas a una base de conocimiento construida desde la experiencia real sobre el terreno.

Los inicios de Wikiloc ya apuntaban a un proyecto de alcance global. Tras anunciarse en un foro online, al día siguiente ya se habían subido más de 200 rutas desde distintos países y continentes. Con un crecimiento sostenido durante dos décadas, los últimos años han estado marcados por una fuerte consolidación internacional de la plataforma.

La tecnología se ha ido afinando con el tiempo, mejorando la precisión y la navegación, pero el valor diferencial de Wikiloc sigue estando en su comunidad. Millones de personas que, al terminar una ruta, deciden compartirla con descripción, fotografías y puntos de interés, para que alguien más pueda vivir esa misma experiencia. Ese gesto repetido durante años se ha convertido en una red global de conocimiento local que hoy reúne más de 75 millones de rutas, desde pequeños senderos hasta grandes travesías.

Según los datos registrados por la plataforma, el senderismo es la actividad más popular entre sus usuarios, seguida de la mountain bike, el running, el ciclismo de carretera y el trail running. La comunidad recoge además rutas de hasta 80 tipos de actividades distintas, entre ellas raquetas de nieve, esquí de montaña, marcha nórdica o kayak.

En estos 20 años ha cambiado también la manera de relacionarse con la naturaleza, y la plataforma ha acompañado ese proceso ayudando a conectar a millones de personas con nuevos lugares y experiencias. Wikiloc ha contribuido además a la preservación de espacios naturales mediante donaciones a 100 organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a la conservación medioambiental en distintos países.

A lo largo de este tiempo, la plataforma ha recibido premios y reconocimientos de compañías como Apple, Google, Garmin o National Geographic, y ha desarrollado integraciones con dispositivos GPS de marcas como Garmin, Apple, Suunto, COROS y relojes con Wear OS de Google. La última novedad ha sido su integración como aplicación en ChatGPT.

Un equipo con sede en Girona

Lo que empezó como un proyecto personal se ha convertido en un equipo de más de 30 personas que trabaja cada día para seguir desarrollando la tecnología de la plataforma.

El equipo de Wikiloc / WIKILOC

Pero más allá del crecimiento tecnológico, el aniversario pone la mirada en la dimensión colaborativa del proyecto, porque la historia de Wikiloc no se explica solo desde dentro, sino también desde todo lo que ha ocurrido fuera de las pantallas.

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Con 20 millones de miembros y una comunidad activa en todo el mundo, Wikiloc celebra este aniversario manteniendo intacta la idea que ha guiado su camino desde el principio: creer en un futuro donde todas las personas pasen más tiempo disfrutando y preservando la naturaleza.