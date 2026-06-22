Qué es la Western States y por qué es la carrera más legendaria del ultratrail en Estados Unidos

Cada año, en junio, un puñado de 400 corredores tiene el privilegio de tomar la salida de una de las pruebas más míticas del ultrarunning mundial: la Western States Endurance Run.

Se trata de una carrera de 100 millas (161 km), con más de 5.000 metros de desnivel positivo, que recorre un trazado brutal entre Squaw Valley y Auburn, en California. Es el mismo recorrido desde 1986, salvo que nieve. No es la más dura. Tampoco la más montañosa. Pero sí es la más antigua, la que todos los grandes del trail running quieren ganar al menos una vez en su vida.

Nació en 1974 como una apuesta casi imposible: completar a pie un recorrido que hasta entonces solo se hacía a caballo. Desde entonces, ha crecido en prestigio, historia y mitología. Se corre con calor extremo (más de 40 °C), terrenos polvorientos, descensos eternos y tramos solitarios que ponen al límite la resistencia física y mental.

La Western States es a las 100 millas lo que Boston al maratón o Kona al Ironman. Un símbolo. Es la carrera que inspiró el nacimiento de muchas otras y la que más ha hecho por definir el formato actual del ultratrail moderno.

Su política de acceso por sorteo la hace casi inaccesible para el corredor medio. Cada año, más de 10.000 personas entran en la lotería. Solo 400 son seleccionadas.

Entre los nombres que han ganado aquí destacan leyendas como Scott Jurek, Ann Trason, Jim Walmsley o Courtney Dauwalter o el propio Kilian Jornet. Todos ellos han contribuido a engrandecer su historia.

Y todos coinciden en lo mismo: correr la Western States es una experiencia que te cambia para siempre. Hasta el punto que en la edición de 2025, habrá seis corredores de 70 o más años: Nick Bassett (80), Michael Koppy (74), Jan Vleck (72), Ed Willson (70), Jim Howard (70) y Michel Poletti (70).

La ficha de la Western States Distancia : 100 millas (161 km)

: 100 millas (161 km) Desnivel positivo : +5.500 m

: +5.500 m Desnivel negativo : -7.000 m

: -7.000 m Tiempo límite : 30 horas

: 30 horas Meta : Auburn High School Track

: Auburn High School Track Premios simbólicos: hebilla plateada para los que bajan de 24 h, de bronce para los que llegan antes de 30 h

¿Por qué todo el mundo quiere correrla?

Porque es parte de la historia viva del trail. Porque no se accede con dinero ni con puntos, sino por sorteo, méritos deportivos o becas especiales. Porque no hay grandes lujos: avituallamientos clásicos, poco marketing y una comunidad entregada. Porque es auténtica.

Además, la calidad del elenco es espectacular. En 2025, por ejemplo, volverá Kilian Jornet, que la ganó en 2011, para enfrentarse de nuevo a Hayden Hawks o Tom Evans. La carrera ha vuelto a ser el epicentro del mejor trail mundial.

El perfil detallado de la Western States / WS

El que no estará en la línea de salida este año será Jim Walmsley, el que iba a ser el gran rival de Kilian por el triunfo. El corredor norteamericano, vencedor también de la UTMB del Montblanc, se dio de baja sin explicar el motivo y no podremos ver el duelo más esperado.

El gran objetivo para Kilian Jornet, además de volver a ganar, será rebajar el mejor tiempo de la prueba que, a día de hoy, todavía ostenta Walmsley desde el año 2019 con 14h09:28. De hecho, los tres mejores registros de siempre le pertenecen. Por su parte Kilian, vencedor en 2011, cuenta con una mejor marca de 15h:34:24.

La Western, una de las pruebas con mayor seguimiento durante el recorrido / WS

La Western no es alta montaña. No hay crestas ni pasos técnicos. Pero su dureza está en la temperatura (puede haber olas de calor), los cambios de ritmo, los descensos interminables y el terreno roto. Hay que saber correr rápido, regular, alimentarse bien y gestionar los errores.

Además, al no haber tantos desniveles acumulados, se tiende a ir más rápido… hasta que el cuerpo dice basta. Muchos corredores europeos llegan sin haberse aclimatado al calor californiano y lo pagan caro.

El exigente recorrido de la Western States / WS

Cómo y dónde seguir la Western States en directo

La prueba se celebra el último fin de semana de junio. Este año, el pistoletazo de salida será el sábado 28 de junio de 2025 a las 5:00 a.m. hora local, es decir, el inicio de la prueba será a las 14:00 en España.

En España, la carrera que contará con la presencia de Kilian se podrá seguir en directo a través del canal oficial en YouTube de la Western States Endurance Run.

Desde la sección de Outdoor de Sport podrás seguir toda la información de la carrera con análisis de favoritos, declaraciones y seguimiento a los mejores españoles.