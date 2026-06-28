La Western States 100 más rápida de la historia: Bouillard bate el récord, Jornet y Walmsley abandonan

La Western States 100 de 2026 pasará a la historia como la edición más rápida que se ha corrido desde que la prueba existe. No solo por un récord, sino por dos. No solo por el ganador, sino por todo lo que ocurrió a su alrededor durante las casi 20 horas que duró la carrera entre Olympic Valley y Auburn, California. Vincent Bouillard cruzó la meta de Placer High School con 13:46:15, mejorando los 14:09:28 que Jim Walmsley había establecido en 2019 por 23 minutos y 13 segundos. Una diferencia tan grande que cuesta procesar.

Bouillard, de 32 años y nacido en Annecy, llegó a la Western States como el ganador del UTMB 2024 y como alguien que había abandonado en esta misma carrera el año anterior. Su trayectoria en 2026 no había sido especialmente llamativa antes de hoy: tercero en el Chianti 120K en marzo, décimo en algunos controles de la primera mitad de la carrera. Pero la Western States premia a quien sabe administrar el esfuerzo durante 161 kilómetros, y Bouillard demostró esta noche que sabe hacerlo mejor que nadie.

El frances de Hoka pasó Emigrant Pass quinto, fue absorbido por el grupo perseguidor en los primeros compases, y fue construyendo su carrera de forma metódica hasta tomar el liderato en los tramos finales cuando los que habían ido por delante empezaron a ceder. Robie Point, a 2,3 kilómetros de la meta, lo cruzó con 13:36:07, casi 22 minutos por delante del récord. Ya no había dudas.

Vincent Bouillard no se creía su victoria en la Western States / WSER

Detrás llegó Francesco Puppi con 13:51:08, también por debajo del antiguo récord, en su debut absoluto en la distancia de 100 millas. El italiano, que ganó la CCC 2025 y batió el récord de la Canyons 100K ese mismo año, nunca había corrido más de 100 kilómetros. Hoy termina segundo en la carrera más exigente del ultratrail mundial con el segundo mejor tiempo de la historia.

Bouillard y Puppi se saludan tras cruzar la meta de la Western / WSER

Ryan Montgomery fue tercero con 13:53:55, y Thomas Cardin cuarto con 14:07:58, también por debajo del antiguo récord. Cuatro hombres mejoraron la marca histórica en una sola noche.

La otra cara de la edición la protagonizaron tres de los grandes favoritos. Hans Troyer, el americano de 26 años que lideró la carrera desde los primeros kilómetros con autoridad y valentía, tuvo que abandonar por lesión en Rucky Chucky, el cruce del río American en la milla 78, kilómetro 125. Había mandado durante más de 110 kilómetros, pasando controles con 20 minutos de ventaja sobre el récord histórico. Su retirada abre más preguntas que respuestas sobre lo que habría podido lograr en condiciones normales.

Los campeones Walmsley y Kilian abandonaron

Jim Walmsley, cuatro veces campeón y poseedor del récord que acaba de caer, desapareció del top 10 entre El Dorado Creek y Michigan Bluff sin confirmación oficial de abandono en ese momento. El americano llegaba con dudas físicas después de una lesión crónica de rodilla que le había impedido clasificarse por la vía deportiva. Y Kilian Jornet abandonó en Dusty Corners, kilómetro 61, después de haber aguantado en el grupo de cabeza durante los primeros 25 kilómetros. La rodilla, la misma que le dejó fuera de combate en Zegama hace seis semanas, fue haciéndose cada vez más presente en cada descenso. "Sabíamos que era una apuesta y hoy no salió", escribió el catalán en sus redes sociales pocas horas después.

Kilian Jornet tuvo que retirarse en la Western States / NNORMAL

Lichter, debut en 100 millas y récord para la historia

En categoría femenina, Jennifer Lichter escribió otra página histórica. La corredora de Missoula, Montana, de 30 años, ganó con 15:28:05, mejorando el récord de Courtney Dauwalter de 2023 (15:29:33) por apenas 88 segundos. También era su debut en 100 millas. Lideró desde el kilómetro 20, mantuvo la ventaja sobre Riley Brady durante toda la segunda mitad y cruzó la meta en Auburn cuando en España aún era de madrugada.

Jennifer Lichter gaó con récord la Western de 2026 / WSER

Brady fue segunda con 15:42:14 y Marianne Hogan tercera con 15:51:44, logrando por fin el podio que se le había resistido en sus dos participaciones anteriores.

La Western States 100 de 2026 tuvo todo: récords, abandonos inesperados, debutantes que ganaron y veteranos que no pudieron. 28 de junio de 2026. Auburn, California. La noche en que el ultratrail reescribió su historia.