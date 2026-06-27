Western States 2026, en directo hoy: tiempos de Kilian Jornet y clasificación en vivo

EL RECORRIDO EN 60 SEGUNDOS

De Olympic Valley a Auburn, California. Primeros 49 km por alta montaña con salida a 1.890m y cima en Emigrant Pass a 2.670m. Luego los cañones centrales, la zona más dura y calurosa. Cruce del río American en Rucky Chucky (km 125). Los últimos 35 km son rodados hasta la pista de atletismo de Placer High School.