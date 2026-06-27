Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Partidos Mundial HoyCuadro MundialUruguay - EspañaWestern States directoReacciones Uruguay - EspañaPróximo partido EspañaRival España MundialValverdeKilian JornetClasificación Terceros MundialEliminados MundialGrand Départ Tour BarcelonaDembéléCasadóRafa JódarMercado Fichajes hoyMundial DirectoJulián ÁlvarezWilly HernangómezPaula BadosaElliot AndersonPremier Padel ValladolidSeguridad SocialFase Grupos Mundial resultadosGobiernoGoleadores Mundial 2026Máximos goleadores EspañaDónde ver Mundial 2026Noticias BarçaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialPokémon TCG RayquazaGraviteo
instagramlinkedin
En Directo

En Directo

ULTRA TRAIL

Western States 2026, en directo hoy: tiempos de Kilian Jornet y clasificación en vivo

Te contamos de manera online todo lo que suceda en la carrera más famosa de trail de Estados Unidos

Kilian Jornet compite en la Western States 100

Kilian Jornet compite en la Western States 100 / WSER

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
David Boti

David Boti

Barcelona

Sigue la Western States 100 en vivo con la narración al minuto de SPORT. Resultados, tiempos de paso y clasificación actualizada de la carrera de 161 kilómetros que arranca a las 14:00 horas en España.

Actualizar

¡LLEGÓ EL GRAN DÍA DE LA WSER 100!

A las 14:00h hora española arranca la Western States 100. Kilian Jornet, Jim Walmsley, Adam Peterman. 161 kilómetros. 4°C de salida. 28°C en los cañones. El récord puede caer. Hoy seguimos todo en directo.

RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS email

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL