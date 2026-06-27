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ULTRA TRAIL
Western States 2026, en directo hoy: tiempos de Kilian Jornet y clasificación en vivo
Te contamos de manera online todo lo que suceda en la carrera más famosa de trail de Estados Unidos
Sigue la Western States 100 en vivo con la narración al minuto de SPORT. Resultados, tiempos de paso y clasificación actualizada de la carrera de 161 kilómetros que arranca a las 14:00 horas en España.
EL RECORRIDO EN 60 SEGUNDOS
De Olympic Valley a Auburn, California. Primeros 49 km por alta montaña con salida a 1.890m y cima en Emigrant Pass a 2.670m. Luego los cañones centrales, la zona más dura y calurosa. Cruce del río American en Rucky Chucky (km 125). Los últimos 35 km son rodados hasta la pista de atletismo de Placer High School.
LA WESTERN STATES 100
La carrera más antigua y famosa del ultratrail mundial arranca en 2 horas desde Olympic Valley, California. 161 kilómetros, 5.500m de desnivel positivo y 6.700 de negativo. El ganador llegará a Auburn de madrugada, hora española. Kilian Jornet, Jim Walmsley y Adam Peterman encabezan el campo masculino más profundo en años.
¡LLEGÓ EL GRAN DÍA DE LA WSER 100!
A las 14:00h hora española arranca la Western States 100. Kilian Jornet, Jim Walmsley, Adam Peterman. 161 kilómetros. 4°C de salida. 28°C en los cañones. El récord puede caer. Hoy seguimos todo en directo.
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