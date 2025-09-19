Vuelve la Metropolitan Sky Run en Barcelona: 29 plantas y 105 metros de desnivel en el Hyatt Regency Barcelona Tower

La cuenta atrás ya está en marcha. Barcelona se prepara para acoger el sábado 18 de octubre la segunda edición de la Metropolitan Sky Run, la carrera vertical que reta a los participantes a subir los 569 escalones del Hyatt Regency Barcelona Tower. Tras el estreno de 2024, este evento se consolida como una de las citas deportivas más singulares de la ciudad y, además, este año se integra en el calendario de Carreras Verticales de España (CCV), junto a pruebas en Madrid, Marbella, Benidorm o Montserrat.

El desafío consiste en completar el ascenso de 29 plantas y superar un desnivel de 105 metros hasta llegar a la cúpula del hotel, desde donde se disfrutan unas vistas espectaculares de Barcelona y su entorno. La salida será escalonada, entre las 9:00 y las 14:00 horas, y cada corredor tendrá su momento individual de protagonismo.

La gran novedad de 2025 está en las categorías por equipos. Este año se podrá competir en grupo con amigos, familiares o compañeros de club, siempre con un mínimo de tres participantes y sin máximo de inscritos. El resultado final se decidirá con los tres mejores tiempos de cada formación. Además, se amplían las opciones de participación con equipos de socios Metropolitan, no socios, bomberos con equipamiento y la modalidad Calegorax, que incluye dos subidas consecutivas: una en la categoría Open y otra en la de Bomberos.

La organización quiere dar un toque personalizado a la experiencia: cada corredor podrá elegir la canción que sonará en el instante de su salida, un detalle que refuerza el ambiente competitivo y festivo a la vez.

La primera edición, celebrada en noviembre de 2024, reunió a más de 250 deportistas y dejó momentos memorables. Ronan Sánchez y Enrique Santamaría fueron los campeones masculinos, mientras que Ester Ramírez y Lea Sabrina brillaron en categoría femenina.

La entrega de premios culminó con una cena exclusiva con DJ en la cúpula del Hyatt, un broche que reforzó la imagen de la Sky Run como mucho más que una simple carrera: una experiencia social y deportiva de primer nivel.

Con el listón tan alto, la Sky Run 2025 llega con la ambición de superar expectativas y consolidar su lugar en el circuito nacional. Un reto exigente, vibrante y con