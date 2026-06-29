Vuelve la Carrera más apetitosa

El domingo, 18 de octubre, Mercabarna volverá a abrir sus puertas a los ciudadanos para celebrar su carrera popular que recorre algunos de sus mercados más emblemáticos. La Cursa Mercabarna será una jornada de puertas abiertas en la que no sólo podrán participar los corredores, sino también sus familiares y amigos, en total se calcula que unas 5.000 personas visitarán el gran mercado ese día.

Por eso, Mercabarna está preparando una serie de actividades lúdicas relacionadas con los productos frescos, la alimentación saludable y el deporte para mayores y pequeños. Además, como desde su primera edición, la Cursa Mercabarna será una fiesta solidaria, que este año entregará todo el dinero donado por los corredores y recaudado con la comida a Obertament, una entidad social que trabaja para combatir el estigma en salud mental.

Como en las últimas ediciones, en esta 7ª edición, en la que se espera una participación de 2.500 corredores, los participantes podrán elegir entre dos recorridos, de 5 o 10Km, respectivamente, que atravesarán por los Mercados Centrales de Frutas y Hortalizas y de Pescados, así como por otras instalaciones de Mercabarna.

Comida solidaria

Después de la carrera, los corredores podrán disfrutar de una gran comida. Los acompañantes no inscritos en la carrera pagarán por esta comida 5€, que se destinarán íntegramente a la entidad social, Obertament.

Una bolsa del corredor fresquísima

Todos los corredores recibirán una original cesta llena de alimentos frescos, obsequio de las empresas situadas en este recinto alimenticio.

Ahorra con la inscripción anticipada

Ya se han abierto las inscripciones. Se pueden realizar a través de la web de la Carrera: /es/noticiaswww.cursamercabarna.cat/ca/inscripcions/

Los precios de inscripción para los corredores hasta el 24 de agosto serán de 12€ (carrera de 5 Km) y de 15€ (carrera de 10km), posteriormente subirán a 14€ y 17€, respectivamente. Todos los corredores recibirán la camiseta de la carrera, la bolsa del corredor, un tiquet para la comida y podrán aparcar gratuitamente en el recinto de Mercabarna.

Los participantes podrán donar 1€ o más al inscribirse, que irá destinado también a Obertament. Los acompañantes que no corran podrán disfrutar gratuitamente de todos los juegos y actividades de la fiesta.

Mercabarna, la despensa de Cataluña

Mercabarna es el gran mercado mayorista alimentario de Cataluña y uno de los más importantes de Europa. Ocupa 107 hectáreas (como 107 campos de fútbol) en la Zona Franca de Barcelona y otras 4 hectáreas en Sant Boi, donde se encuentra Mercabarna-flor. En su recinto existen unas 550 empresas especializadas en elaboración, comercio y distribución de alimentos frescos, y los mercados al por mayor de la ciudad.

La ciudad que no duerme

Durante las 24 horas del día, la actividad en Mercabarna es constante para garantizar el aprovisionamiento de productos frescos a 10 millones de personas de toda Cataluña y más allá. Todo comienza en plena noche, con el Mercado Central del Pescado. Después le sigue Mercabarna-flor y ya, por la mañana, el Mercado Central de Frutas y Hortalizas. Durante todo el día, el movimiento no se detiene en las numerosas empresas situadas en torno a los Mercados Centrales. Cada año pasan por Mercabarna 2,5 millones de toneladas de alimentos frescos.

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En las empresas de Mercabarna trabajan unas 7.500 personas. Cada día se reúnen en este gran mercado unos 20.000 profesionales alimentarios, entre mayoristas y trabajadores, agricultores, minoristas, restauradores, transportistas, etc., que vienen a vender o proveerse.