Vuelve la Can We Run 2026: corre con tu perro en Santa Coloma y apúntate a la carrera más divertida del año

La Can We Run regresa a Santa Coloma de Gramenet con su cuarta edición, consolidándose como una de las carreras populares más originales del calendario. La cita será el próximo domingo 17 de mayo en el Parc Fluvial del Besòs, donde cientos de participantes volverán a compartir kilómetros junto a sus mascotas en un ambiente único.

La prueba permite correr acompañado de hasta dos perros y ofrece dos modalidades adaptadas a todos los niveles: runner (6 kilómetros) y marcha (3 kilómetros). Además, está abierta a todo tipo de participantes, desde menores hasta adultos o familias, lo que la convierte en una experiencia inclusiva y accesible.

Más allá del componente deportivo, la Can We Run tiene un claro objetivo: fomentar un estilo de vida activo y saludable tanto para las personas como para sus animales, promoviendo además la tenencia responsable. A ello se suma su vertiente solidaria, ya que el 30% de lo recaudado irá destinado a la protectora Veu Animal.

Noticias relacionadas

El evento, organizado por El Periódico y Diario SPORT, cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet y diversas marcas colaboradoras. Una jornada que promete deporte, comunidad y solidaridad en un entorno privilegiado.