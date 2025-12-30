RUNNING
¿Vuelta al deporte en 2026? Amazfit Active Max: el smartwatch “para empezar” que no se queda corto
El nuevo Amazfit Active Max, último integrante de la familia Active, llega pensado para quienes quieren recuperar hábitos deportivos, entrenar con más regularidad y mejorar su bienestar con métricas claras, automatismos útiles y una pantalla que se lee “sin pelearse” con la luz
Hay relojes que nacen para batir récords… y otros para algo igual de complicado: volver a moverse sin que la tecnología te abrume. En esa segunda liga se mete Amazfit con el Amazfit Active Max, un smartwatch que apunta directamente al perfil más numeroso de cada enero: quienes vienen de meses de poca actividad, entrenan “cuando pueden” o quieren dar el salto a una rutina estable de running, gimnasio, senderismo o incluso su primera HYROX.
La receta es clara: acompañar. El Active Max permite registrar más de 160 deportes y actividades, con planes de entrenamiento personalizados basados en inteligencia artificial y resúmenes que buscan ser entendibles, no intimidantes.
En el día a día, el reloj juega sus cartas con un diseño ligero (39,5 g) y una filosofía de automatización que reduce fricción: detección de zonas de frecuencia cardíaca cuando identifica tu FC máxima, avisos si el pulso se dispara, y funciones como inicio/pausa automáticos para que el entreno no dependa de que estés pendiente del botón.
En trail o en rutas nuevas, la navegación marca diferencias: el Active Max incorpora miles de mapas sin conexión, incluidos topográficos, de estaciones de esquí y de contorno, además de funciones de guiado para correr o hacer senderismo. Y en un reloj pensado para el exterior, la pantalla importa: monta un panel AMOLED de 1,5 pulgadas con brillo automático que puede alcanzar hasta 3000 nits, un detalle clave para leer ritmos, pulsaciones o un giro de ruta sin entrecerrar los ojos al sol.
Donde Amazfit insiste es en el triángulo entrenamiento–descanso–progreso. En el propio reloj y en la app Zepp se pueden consultar métricas postentreno y de recuperación, con foco en la calidad del sueño, la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) como termómetro indirecto de fatiga, y el indicador BioCharge, que resume el “depósito” de energía actual. La idea: que el usuario entienda cuándo apretar y cuándo conviene aflojar antes de caer en el clásico bucle de motivación-aguja y sobrecarga.
El ecosistema también suma puntos para el que empieza: sincronización con Strava, adidas Running, Google Fit, Health Connect, Komoot o Relive, y un apartado más “lifestyle” con micrófono y altavoz, compatibilidad con auriculares y accesorios, y acceso a miniapps desde Zepp. Entre ellas, Podcast, con millones de audios gratuitos, y 4 GB de almacenamiento para escuchar contenidos y música sin conexión, algo muy útil para salir a correr sin el móvil.
Disponibilidad y precio: el Amazfit Active Max estará disponible desde el 30 de diciembre de 2025 en es.amazfit.com y en socios seleccionados, con un PVP recomendado de 169 €. Un punto de entrada interesante para quienes no buscan un reloj “de élite”, sino uno que les empuje a entrenar mejor… y, sobre todo, a entrenar más.
