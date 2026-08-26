La Vueling Cursa de Bombers Barcelona ya supera los 5.000 inscritos

La Vueling Cursa de Bombers Barcelona 2026 sigue avanzando a gran ritmo. La prueba ya ha alcanzado los 5.000 primeros inscritos, confirmando una vez más el enorme interés que despierta una de las carreras populares más emblemáticas de Barcelona.

Con esta cifra, la organización da por agotada la primera tarifa de inscripción, que permitía conseguir el dorsal por 16 euros. A partir de ahora, los nuevos corredores podrán inscribirse por 18 euros, correspondiente al siguiente tramo de participantes.

La carrera se celebrará el próximo domingo 8 de noviembre y volverá a reunir a miles de corredores en las calles de Barcelona para afrontar sus 10 kilómetros. La Vueling Cursa de Bombers combina deporte, ambiente y tradición en una jornada que cada año convierte la ciudad en una auténtica fiesta del running.

El recorrido volverá a ser uno de los grandes atractivos de la prueba, con algunos de los puntos más reconocibles de Barcelona y el ambiente único que caracteriza a una carrera vinculada desde sus orígenes al Cuerpo de Bomberos de Barcelona.

Las inscripciones continúan abiertas, aunque los dorsales son limitados. El siguiente tramo contempla las plazas comprendidas entre los 5.001 y los 10.000 participantes, con un precio de 18 euros. La fecha límite de inscripción está fijada para el 31 de octubre de 2026 a las 23:55 horas, siempre que queden dorsales disponibles.

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La cuenta atrás ya está en marcha. El próximo 8 de noviembre, Barcelona volverá a latir al ritmo de miles de corredores en una nueva edición de la Vueling Cursa de Bombers Barcelona.