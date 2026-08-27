Volver al gimnasio en septiembre: los seis hábitos que ayudan a recuperar el ritmo

Septiembre suele traer consigo el regreso a los horarios habituales y, para muchas personas, también la intención de recuperar la actividad física después de varias semanas con menos ejercicio. Volver al mismo nivel de entrenamiento de antes de las vacaciones desde el primer día, sin embargo, puede convertir esa motivación inicial en cansancio o molestias innecesarias.

Una de las principales recomendaciones es retomar el ejercicio de forma progresiva, aumentando poco a poco tanto la intensidad como la duración. El objetivo es permitir que el cuerpo vuelva a acostumbrarse al esfuerzo sin exigirle más de lo necesario durante las primeras sesiones.

La organización también puede marcar diferencias. Reservar previamente determinados momentos de la semana para entrenar facilita que el deporte vuelva a formar parte de la rutina y reduce las posibilidades de que las obligaciones cotidianas terminen desplazándolo. Convertir el ejercicio en una cita prevista dentro de la agenda puede ayudar a recuperar la regularidad tras el verano.

Otro aspecto especialmente relevante durante septiembre es la hidratación. Las temperaturas todavía pueden mantenerse elevadas en buena parte de España, por lo que resulta recomendable beber suficiente agua antes, durante y después de la actividad física.

Entrenar en septiembre, todo un reto / SAMY

La impaciencia por recuperar rápidamente la condición física previa al verano puede convertirse, además, en uno de los principales errores de esta vuelta. Incrementar demasiado pronto la intensidad favorece los sobreesfuerzos. Escuchar las señales del cuerpo, respetar los tiempos de adaptación y evitar entrenar por encima de las propias posibilidades contribuye a una reincorporación más segura.

El descanso completa esta recuperación. Alternar las jornadas de ejercicio con periodos de recuperación y mantener horarios adecuados de sueño ayuda al organismo a responder mejor al regreso de la actividad. Durante los primeros días también pueden aparecer molestias musculares ocasionales, algo que conviene vigilar y gestionar sin precipitar la carga de entrenamiento.

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La marca REFLEX recoge precisamente estas seis pautas para septiembre: progresión, planificación, hidratación, control del esfuerzo, descanso y atención a las molestias musculares. Una vuelta razonable a la actividad física pasa, sobre todo, por recuperar la constancia antes que intentar recuperar de golpe el nivel perdido durante el verano.