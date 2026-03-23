El vóley playa se adentra en las dunas y abre una nueva frontera deportiva

El desierto ya no es sólo territorio de motores. El desierto de Erg Chebbi, en la zona de Merzouga (Marruecos), fue escenario del 2 al 8 de febrero de una auténtica revolución deportiva con la llegada de la primera edición del Dune Volley Camps, un campus de Vóley Playa que llevó esta disciplina a uno de los entornos naturales más espectaculares y exigentes del planeta.

Como ocurrió en su día con el el famoso rally u otros eventos deportivos reconocidos mundialmente, un grupo de pioneros ha sido el primero en desafiar uno de los entornos más espectaculares del planeta provistos no con gasolina, sino con balones, redes y una ambición clara: conquistar el desierto a base de remates y pasión por el Vóley Playa.

El escenario no pudo ser más impresionante. En pleno corazón del desierto de Erg Chebbi, en Merzouga y de la mano del prestigioso Grupo Xaluca, el emblemático Hotel Kasbah Tombouctoú se transformó durante una semana en el epicentro del vóley playa más inusual jamás visto.

Las pistas, en pleno desierto / SPORT

CUATRO PISTAS ENTRE DUNAS

Lejos de la playa, cuatro pistas de arena natural emergieron entre montañas de dunas para acoger a 24 participantes, dispuestos a escribir la primera página de una aventura deportiva única.

Y como toda gran expedición, el campus contó con un cuerpo técnico de primer nivel y marcado carácter internacional. Junto a Javier Bosma, subcampeón olímpico en Atenas 2004 y leyenda del vóley playa español, y Christian García, entrenador de la selección marroquí durante el pasado ciclo olímpico en París 2024, se sumaron Santi Etchegaray, entrenador y jugador del primer equipo del Club Vòlei Platja Barcelona —actualmente en Primera División de la Liga Nacional de Clubes—, y Kadri Puri, procedente de Estonia, reforzando el perfil global y multicultural del proyecto.

Entrenamientos bajo un sol intenso, viento del desierto, arena infinita y un ambiente de superación constante convirtieron cada jornada en una experiencia de alto rendimiento y conexión total con la naturaleza.

Los participantes del campus / SPORT

DEPORTE, INCLUSIÓN Y COMUNIDAD

Pero el Dune Volley Camps fue mucho más que alto rendimiento y deporte extremo. Dentro del marco del campus, y con la colaboración del Club Vòlei Platja Barcelona, se organizó una jornada deportiva junto al club local Amal Khamlia Sportive, en la que cerca de 20 niños y niñas de la zona participaron en actividades de vóley playa, compartiendo pista con los jugadores y entrenadores del campus. Una iniciativa que sirvió para promover valores de cooperación, inclusión e intercambio cultural a través del deporte.

El crecimiento del proyecto también ha sido posible gracias al apoyo de colaboradores y patrocinadores como Termolar, que apostaron por una propuesta innovadora en un entorno único, contribuyendo al desarrollo de esta primera edición.

El Dune Volley Camps no es un simple campus: es una nueva forma de entender el deporte y la aventura en el contexto del vóley playa mundial. Como el Dakar revolucionó el motor,

este proyecto aspira a convertirse en una referencia para los amantes del vóley playa y las experiencias extremas.

UNA CITA CON VOCACIÓN INTERNACIONAL

Tras el éxito de esta primera edición, la organización ya ha confirmado una nueva cita del 15 al 21 de noviembre, además de otras fechas previstas en febrero y a lo largo de 2027, con el objetivo de consolidar el desierto de Merzouga como un nuevo punto de referencia internacional del voley playa.

El desierto ya ha sido escenario del vóley playa más salvaje.

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Y, aseguran los organizadores, esto solo acaba de empezar.