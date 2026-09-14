Vinícius Júnior: "Desayuno pan con huevos revueltos y solo bebo agua por la mañana. Después de cenar, paso dos horas jugando a la Play y ya vuelvo a tener hambre"

Vinícius Júnior (Río de Janeiro, 2000) ya se ha estrenado como goleador en LALIGA EA Sports 2026/2027. El brasileño ha comenzado la temporada con un pleno de victorias, después de haber renovado con el Real Madrid hasta 2032. De esta forma, el delantero suma nueve años en el primer equipo del club blanco.

Comenzó su carrera en las categorías inferiores del Flamengo, tras una primera etapa en el equipo de su ciudad natal. En 2017 debutó con el primer equipo, siendo uno de los futbolistas con mayor proyección en el fútbol internacional, despertando el interés de varios clubes europeos.

Durante la misma temporada, se certificó su traspaso al Real Madrid, aunque siguió cedido en el club brasileño. Al principio, compaginó su primera temporada con el Real Madrid Castilla y el primer equipo blanco. Un año más tarde, fue inscrito como miembro de la primera plantilla, bajo las órdenes de Zinedine Zidane.

El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Jr. (i) celebra su gol con Mourinho durante el encuentro correspondiente a la primera jornada de LaLiga que Real Madrid y Real Sociedad disputan este miércoles en el Santiago Bernabéu, en Madrid. / Kiko Huesca / EFE

Aunque la carrera del extremo ha sido un éxito, al principio fue criticado por su falta de acierto de cara a portería. "La presión era demasiado grande. Nunca había visto tanta sobre un jugador tan joven. No sé por qué fue, tal vez porque costé mucho dinero. El club y los entrenadores sabían de mi calidad y que con el tiempo ganaría más experiencia y confianza", comentó al portal brasileño 'Esporte Interativo'.

En su palmarés, Vinícius cuenta con una Taça Guanabara, tres Ligas, una Copa del Rey, tres Supercopas de España, dos Copa Mundial de Clubes, dos Liga de Campeones de la UEFA, dos Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental de la FIFA. A nivel individual, fue escogido mejor jugador de la Champions y Premio The Best FIFA en 2024.

Vinicius, en Cornellà-El Prat / Dani Barbeito

Como buen deportista de élite, el jugador de la Selección Brasileña cuida sus entrenamientos y alimentación al máximo. Para conseguirlo, Vinícius cuenta con el asesoramiento de expertos en nutrición deportiva. Según recoge la revista Hola!, el futbolista toma un desayuno sencillo y eficaz para comenzar la jornada con energía.

"Como pan con huevos revueltos y solo bebo agua por la mañana", explicó el delantero del Real Madrid. De hecho, antes de hacer el entrenamiento en grupo y juntarse con sus compañeros, Vinícius realiza una sesión en el gimnasio para activar el cuerpo y aumentar su rendimiento: "Hay que preparar la máquina para que luego trabaje bien".

Aunque sigue una dieta equilibrada, el futbolista brasileño reconoce que "después de cenar, paso dos horas jugando a la Play y ya vuelvo a tener hambre". Cuando le apetece algo más dulce, Vini recurre al açai: "Es como un helado, pero más saludable", apuntó en una entrevista para GQ Brasil.