Vincent Bouillard y Katie Schide brillan en la HOKA UTMB Mont-Blanc

¡La UTMB® ha vuelto a estar a la altura de todas las expectativas! Después de 21 ediciones, la carrera estrella del HOKA UTMB® Mont-Blanc sigue sorprendiendo: tras una salida fulgurante, la noche resultó implacable para muchos de los favoritos masculinos, mientras que las mujeres redefinían los estándares de rendimiento. Con un fuerte calor y animados por un público que ha transmitido el máximo de vibraciones positivas durante todo el recorrido, los atletas han vuelto a dar lo mejor de sí mismos. He aquí un repaso a una final extraordinaria.

Las lesiones y la fatiga obligaron a retirarse a muchos de los cabezas de cartel, como el favorito y defensor del título Jim Walmsley (USA - UTMB Index 935), los británicos Fiona Pascall (UTMB Index 755) y Tom Evans (GBR - UTMB Index 917), la alemana Ida-Sophie Hegemann (GER - UTMB Index 731), la irlandesa Emma Stuart (UTMB Index 727), y los franceses Mathieu Blanchard (FRA - UTMB Index 901), Anne-Lise Rousset (FRA - UTMB Index 752) y Thibaut Garrivier (FRA - UTMB Index 903).

La magia de la UTMB: una noche despiadada para los grandes favoritos, la fabulosa carrera de Vincent Bouillard

Un auténtico outsider que aspiraba a terminar en el top 10, Vincent Bouillard (FRA - UTMB Index 832), oriundo de Alta Saboya y 69º en la lista de favoritos del UTMB Index en la salida, sorprendió a todo el mundo al ponerse en cabeza en Courmayeur sin inmutarse en ningún momento y conquistando finalmente el título. Bouillard es ingeniero de producto en HOKA, y empezó a hacerse un nombre en los formatos cortos, así como durante su primera victoria en las 100M del Kodiak Ultra Marathons™ by UTMB® en 2023. Tras una carrera perfectamente gestionada, y de forma inesperada, Vincent Bouillard ha protagonizado la historia inspiradora de esta edición 2024 del UTMB. Consiguió imponer un ritmo constante durante toda su hazaña, ganando la carrera en 19h54'23'' y es ahora el 5º en la historia del UTMB en completar el recorrido por el macizo del Mont-Blanc y volver a Chamonix en menos de 20 horas, siguiendo la estela de sus predecesores Kilian Jornet Burgada y Mathieu Blanchard en 2022, y Jim Walmsley y Zach Miller en 2023.

Sorprendido y aún embargado por la emoción, Vincent Bouillard ha comentado: “La UTMB ha formado parte de mi vida desde que era pequeño. Empecé como voluntario en la carrera, luego me encargué de prestar asistencia a otros corredores. Ahora, como ingeniero en HOKA, he trabajado en proyectos relacionados con el HOKA UTMB Mont-Blanc. Tomar la salida ha sido un sueño hecho realidad. Tenía un plan C para terminar en menos de 30 horas, un plan B para terminar en menos de 24 horas y un plan A para terminar entre los 10 primeros. En cuanto a ganar en menos de 20 horas, ¡era algo impensable!”

Y ha añadido: “No tengo contrato de atleta. Esta condición de aficionado me da una libertad increíble: puedo elegir las carreras que quiero correr y no publico nada en las redes sociales. Aunque me gusta entrenar y correr buscando el mejor rendimiento, por el momento estoy muy aferrado a esta posición de aficionado. Me gustaría dar las gracias a mi pareja, a mis padres, a mi familia, a toda la familia HOKA y también a mis amigos Jim Walmsley y Tim Tollefson. Ambos han sido verdaderas fuentes de inspiración para mí desde que era un joven atleta”.

Tras él, Baptiste Chassagne (FRA - UTMB Index 875), ha terminado en 2ª posición en 20h22'45''. El francés lo ha apostado todo a la UTMB esta temporada, preparándose para ello en Combloux. En 2023 terminó 6º en esta misma prueba y hoy ha firmado una carrera inteligente, perfectamente controlada, y ha hecho su mejor esfuerzo después de Champex-Lac.

Joaquin Lopez (ECU - UTMB Index 860) ha terminado 3º en 20h26'22'', sumando este podio a un palmarés que incluye: 2º en la TDS® en 2022, 11º en la UTMB en 2023, y 3º en las 100M del Trail 100 Andorra™ by UTMB® en 2024.

Una carrera femenina más rápida que nunca

¡Un cometa! De un extremo a otro del recorrido, Katie Schide (USA - UTMB Index 826) ha volado sobre los 176 km y 10.000 m de ascensión. Adoptando la misma estrategia que en 2022, se puso en cabeza de la carrera femenina, uniéndose al grupo masculino formado por todos los favoritos. A partir de ese momento, sus rivales no volvieron a verla. Ágil en sus apoyos en la subida a Bovine, y siempre sonriente, dejó atrás a un nutrido grupo de atletas, ofreciendo una auténtica demostración de trail running.

Tras 22h09'31'', la estadounidense ha cruzado la línea de meta en primera posición, ¡y 13ª en la general! Año tras año, ha ido acumulando un legendario palmarés en la categoría de 100M, con su primera posición en la UTMB en 2022, el triunfo en 2023 en Le Grand Raid De La Réunion - La Diagonale Des Fous y protagonizando una cadena de victorias en 2024: en abril las 100M de la HOKA Canyons Endurance Runs™ by UTMB®, en junio las 100M de la Western States™ 100 Endurance Run y hoy la UTMB en el HOKA UTMB Mont-Blanc.

La estadounidense Katie Schide, ganadora de la UTMB / ©UTMB

En la meta, Katie Schide ha comentado a un público emocionado y entusiasmado: “Me había fijado el objetivo de superar la barrera de las 22 horas y empecé rápido, al ritmo establecido en mi plan de carrera. Me sorprendió compartir esos primeros kilómetros con los hombres, ya que no tenía la sensación de correr más rápido que en 2022. Aunque no he conseguido bajar de las 22 horas, estoy muy orgullosa de mi rendimiento. Los últimos kilómetros han sido más difíciles, así que me gustaría dar las gracias al increíble público que ha estado presente a lo largo de los senderos de Francia, Italia y Suiza. Su energía me ha acompañado desde la primera hasta la última hora”.

En Champex-Lac se produjo un punto de inflexión cuando Blandine L'Hirondel (FRA - UTMB Index 799), a pesar del apoyo de su familia y amigos presentes, fue superada por Ruth Croft (NZL - UTMB Index 792). La neozelandesa, que ganó la OCC en 2019 y la CCC en 2015, ha ejecutado un recorrido perfectamente adaptado a su calendario y se ha hecho con el 2º puesto en 22h48'37''.

Conocida por su resiliencia y su regularidad al máximo nivel, Marianne Hogan (CAN - UTMB Index 764), clasificada 2ª durante mucho tiempo, ha terminado finalmente 3ª con una probable fractura en un dedo. La corredora, que en 2022 terminó 2ª en la UTMB con una rotura del psoas, ha realizado una carrera limpia, con determinación, y ha vivido una gran batalla, especialmente con Blandine L'Hirondel y Ruth Croft, para cruzar el arco en 23h11'15''.