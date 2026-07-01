Vincent Bouillard, de ingeniero de HOKA a ganar UTMB y Western States en dos años: "Lo divertido es seguir empujando el deporte hacia delante"

La historia de Vincent Bouillard en el mundo del ultratrail es mejor que cualquier campaña de marketing, y lo curioso es que ni siquiera nació pensada como historia: nació en una oficina. Este joven francés de 32 años, nacido en Annecy, trabaja como ingeniero de producto e innovación en HOKA. No es un embajador de la marca que después se puso a diseñar zapatillas por hobby. Es al revés: empezó diseñando suelas y geometrías, y solo después se convirtió en uno de los mejores corredores de ultra distancia del planeta.

En 2024, Bouillard llegó al UTMB de Chamonix como un completo desconocido para el gran público. Corría sin patrocinador propio en el cajón de salida, compaginando su trabajo de oficina con el entrenamiento. Ganó. La sorpresa fue mayúscula: nadie lo tenía entre los favoritos, y de pronto el ingeniero francés se colgaba el título de la carrera más prestigiosa del trail running europeo. Aquel resultado cambió su carrera, pero no cambió quién era. Siguió trabajando en HOKA. Siguió diseñando.

Este pasado sábado, en Auburn (California), Bouillard completó algo que muy pocos corredores en la historia del deporte pueden decir: ganar tanto el UTMB como la Western States 100. Lo hizo con récord absoluto incluido, 13:46:15, rebajando en 23 minutos la marca que llevaba siete años en pie. Y lo hizo calzando un prototipo único de HOKA Tecton X, diseñado específicamente a partir de su propia pisada y su propio feedback como ingeniero, en lo que la marca ha descrito como una colaboración continua, no un lanzamiento puntual.

Vincent Bouillard no se creía su victoria en la Western States / WSER

El corredor que ayuda a diseñar las zapatillas terminó corriendo la carrera más rápida de la historia con ellas puestas.

Se une a Kilian Jorney y Jim Walmsley

Antes de Bouillard, solo unos pocos corredores habían ganado el UTMB y la Western States 100. Nikki Kimball fue la primera en 2007. Kilian Jornet se convirtió en el primer hombre en lograrlo en 2011. Courtney Dauwalter y Katie Schide repitieron la hazaña en 2023 y 2024 respectivamente.

Otra fue Jim Walmsley, precisamente el corredor cuyo récord acaba de pulverizar Bouillard, ganó el UTMB en 2023 convirtiéndose en el primer estadounidense en hacerlo, sumándose así a sus tres victorias previas en la Western States, que después ampliaría a cuatro en 2024.

El francés Vincent Bouillard, nuevo campeón de la UTMB / ©UTMB

Bouillard se convierte en el tercer hombre de la historia en lograr el doblete, el primer francés en ganar la Western States y el segundo europeo en sumar ambos títulos. Un listado donde aparecen Jornet y Walmsley, dos de los corredores más grandes de la historia del trail, da una idea exacta de la dimensión de lo que ha hecho el ingeniero de Annecy en apenas dos temporadas.

De abandonar en 2025 a récord en 2026

Lo más llamativo de su recorrido reciente es que el año pasado, en su debut en la Western States, abandonó por problemas gástricos que le habían acompañado buena parte de la temporada. Aquello, lejos de hundirle, le dejó con lo que él mismo describió como "la sensación de un asunto pendiente", aseguraba en una entrevista con el portal iRunFar.

Volvió un año después con cinco semanas de preparación específica en California, entrenamiento de calor en Santa Barbara y altitud en Olympic Valley, y resolvió esa cuenta pendiente de la manera más contundente posible: con récord absoluto y el liderato tomado en la milla 90, sin cederlo después ante un duelo feroz con Francesco Puppi y Ryan Montgomery.

Su entrenador, Mario Fraioli, ha detallado en un blog el trabajo detrás de la hazaña. Bouillard completó un bloque de 13 semanas casi perfecto, promediando 19 horas y media de entrenamiento semanal entre carrera, bicicleta y fuerza, con una semana punta de 24 horas y media. Llegó a acumular 142 millas en una sola semana, dos semanas antes de la carrera.

La estructura era lunes de recuperación, martes aeróbico, miércoles doble sesión de repeticiones en cuesta y umbral, sábados de tirada larga, hasta seis horas y media, y domingos de bicicleta suave.

El trabajo de aclimatación al calor empezó en abril, con sesiones en rodillo cargado de ropa que fue aumentando hasta una hora, y en los últimos diez días antes de la carrera, sesiones de bañera caliente. Fraioli fue claro sobre el objetivo: "Vincent no estaba interesado en un top 10. Eso guió cada decisión que tomamos durante trece semanas".