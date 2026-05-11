Vikika Costa, entrenadora: "Para tener abdominales, no hay que hacer más abdominales"

Una de las zonas del cuerpo que más trabajo conllevan de cara a eliminar la grasa visceral sobrante tiene que ver con los abdominales. Y, en este sentido, existen muchos mitos sobre cómo trabajarlos de manera correcta.

No obstante, la experta entrenadora Vikika Costa aprovechaba una de sus últimas publicaciones de Instagram para desmentir uno de los más extendidos: "Para tener abdominales, no hay que hacer más abdominales".

En su lugar, la Vikika Costa lanza una recomendación con la que coinciden muchos otros expertos: "No se trata de pasar tres horas en el gimnasio. Con 50 minutos bien hechos es suficiente", argumentaba la experta.

Pero, ¿cuáles son los ejercicios que habria que hacer en el gimnasio para mejorar la forma de nuestros abdominales? La experta entrenadora sugiere una rutina compuesta por cuatro movimientos clave:

10 repeticiones por lado de planchas laterales

20 repeticiones alternando cada brazo en plancha adelantando la mano

3 patadas con cada pierna en la posición del oso con patadas

5 pasos a cada lado en la posición del oro lateral

Siguiendo estas últimas directrices, tendremos altas probabilidades de entrenar nuestros abdominales de forma sumamente eficiente. Sin embargo, Vikika Costa ofrece otro consejo crucial a la hora de alcanzar nuestros objetivos.

Este último no es otro que mejorar nuestros hábitos de alimentación, lo cual se divide en tres pautas cruciales a seguir en todo momento: mantener un déficit calórico, consumir alimentos saciantes e ingerir altas cantidades diarias de proteína.

Además, la experta quiso hacer énfasis en la importancia de descansar bien con el objetivo de que los musculos se regeneren de manera correcta y estén listos para el entrenamiento del día siguiente. Eso es lo que habría que tener en cuenta en caso de que queramos mejorar nuestros abdominales de cara al verano.