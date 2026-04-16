Vikika Costa, entrenadora (36 años): "Entrenar el glúteo 3 veces por semana es suficiente (y hacerlo más no lo hará crecer)"

No por activar más el glúteo va a crecer más. Es uno de los errores más comunes, y la entrenadora Vikika Costa, de 36 años, lo tiene claro: entrenarlo bien importa mucho más que entrenarlo más.

Las claves de Vikika para trabajar el glúteo

Acorde a Vikika, hay varias claves a tener en cuenta, comenzando por aplicar una buena técnica en la ejecución del movimiento. Asimismo, también es absolutamente imperativo llevar a cabo el rango completo del movimiento para exprimir al máximo lo que propone.

De igual forma, la entrenadora sugiere una sobrecarga progresiva del músculo mediante la que trabajar de manera gradual. Además, destaca que es tan importante el trabajo como hacer que el músculo descanse bien. Considerando todo esto, un entrenamiento 3 veces a la semana es más que suficiente.

Además, Vikika también sugiere hasta cuatro ejercicios distintos pensados para potenciar el glúteo. Comienza con el Hip thrust, del cual dice que se trata del más efectivo para el glúteo mayor, y sigue con una sentadilla profunda, la cual ayuda a trabajar todo el rango muscular.

Siguiendo a esos ejercicios menciona el peso muerto rumano, el cual es sumamente importante en el debido estiramiento del músculo. Y para finalizar, el último de los ejercicios recomendados es la sentadilla búlgara, que mejora el equilibrio y corrige toda clase de descompensaciones.

Vikika enfatiza así que al hacer estos tres ejercicios, lo que hay que tener en cuenta sobre todo es la carga, la ejecución y la constancia. O lo que es lo mismo: por muchas sentadillas que hagas, si no aplicas la técnica correcta no tendrá ni mucho menos el efecto buscado.

Y más allá de la estética, Vikika argumenta que llevar a cabo estos ejercicios debidamente ayuda también a mejorar postura, estabilidad y prevenir lesiones. Es decir, también es una cuestión de salud que merece la pena considerar seriamente.

En definitiva, lo que la entrenadora quiere hacer comprender con su mensaje es que es más necesario saber cómo hacer ejercicio que hacerlo en muchas repeticiones sin el resultado adecuado. Y eso, a largo plazo, se nota mucho.