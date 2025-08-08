La victoria más agónica de Kilian Jornet en la Sierre Zinal: "No la podía dejar escapar"

Este año no correrá, pero su nombre seguirá resonando en los senderos suizos. La Sierre-Zinal 2025 no contará con el campeón más laureado de su historia. Kilian Jornet no estará en la salida de Zinal, pero nadie olvida lo que hizo hace doce meses. Porque en 2024, en su décima victoria, firmó una de las gestas más dramáticas y emocionantes de toda su carrera.

Fue un duelo que quedará grabado en la memoria colectiva del trail running. Un cara a cara con el keniano Philemon Kiriago que se decidió por apenas dos segundos tras un descenso vertiginoso a pleno riesgo. En una carrera que parecía controlada desde el Weisshorn, Kilian tuvo que sacar todo su orgullo para reconquistar la cabeza y ganar con el aliento de su rival en la nuca.

Aquel 11 de agosto, el cronómetro se detuvo en 2h25:34.8, el tiempo más rápido jamás registrado en los 31 kilómetros y 2.200 metros de desnivel positivo de la clásica suiza. Y lo hizo 15 años después de su primera victoria, con calambres, con calor extremo y con un mensaje muy claro: todavía podía hacerlo mejor.

"Cuando he visto venir a Philemon me he dicho que no podía ser, que no podía dejar escapar esta victoria", contaba exhausto en la meta. No era una victoria más. Era la décima. Era cerrar un ciclo. Era defender su legado ante la nueva generación africana que ya domina el top-10 de la carrera. Solo Kiriago y Kipngeno, a 25 segundos, lograron inquietarle.

Sierre-Zinal fue durante años un bastión para Kilian, un lugar donde reinó con autoridad y elegancia, pero también con inteligencia estratégica. Siempre atacaba donde dolía: en la subida al Weisshorn. En 2024 no fue suficiente. Tuvo que responder después. Y lo hizo, especialmente, en la bajada que llevaba hacia la meta.

Su ausencia en 2025 será la gran noticia previa a la carrera. La cita suiza, emblema de las Golden Trail Series, verá por primera vez en mucho tiempo un cartel sin su rey. Y eso cambia todo. Cambia el relato. Cambia el desenlace.

Queda el recuerdo, sí. El del hombre que elevó la Sierre-Zinal a un escenario de leyenda. El de un atleta que supo ganar con margen y también con el corazón en la boca. El de Kilian Jornet, diez veces campeón, que se despidió sin decir adiós.