Víctor Téllez, experto en fitness: "Un deportista hyrox no es un atleta híbrido"

El experto en fitness Víctor Téllez ha diferenciado con claridad entre lo que hace un deportista de hyrox y lo que entendemos por atleta híbrido, aunque ambos mundos compartan carrera y fuerza. En su explicación en el podcast de Elite Fitness, insiste en que el atleta de hyrox está muy especializado en un formato concreto y repetible, mientras que el híbrido se entrena para rendir bien en escenarios más variados, con más incertidumbre.

Qué hace realmente un deportista hyrox

Hyrox es una competición de fitness que combina carrera y fuerza funcional en un circuito fijo: 8 kilómetros de carrera intercalados con 8 estaciones de trabajo, bastante variados. La gracia del formato es que siempre es el mismo orden y el mismo tipo de tareas: correr, parar, ejecutar la estación, volver a correr, y así hasta el final.

Eso hace que el deportista de hyrox entrene de forma muy específica para ese patrón: mucha carrera a ritmo controlado, trabajo de fuerza orientado a empujar y arrastrar, series de repeticiones largas y ejercicios funcionales que replican exactamente las estaciones de la competición.

Por qué no encaja con la idea de "atleta híbrido"

Téllez subraya que, aunque hyrox mezcle fuerza y resistencia, eso no convierte automáticamente a sus participantes en atletas híbridos. Un atleta híbrido se entrena para combinar, por ejemplo, una media maratón con levantamientos pesados en sentadilla, peso muerto o press, o para rendir en pruebas de trail mientras mantiene marcas altas en fuerza máxima o potencia.

La diferencia está en la amplitud del espectro: el híbrido busca ser competente en varios tipos de esfuerzo (correr lejos y rápido, levantar mucho, quizá nadar, montar en bici…), mientras que el deportista de hyrox afina su rendimiento para un conjunto de habilidades muy concreto y relativamente estable.

En palabras de Téllez, en el momento en que le sacas de ese formato y añades incertidumbre (otro tipo de carrera, otra lógica de fuerza, etcétera) su rendimiento se resiente, porque su entrenamiento está muy orientado a “su” circuito, y eso cierra muchas posibilidades.

El HYROX se ha consolidado en España / DIR TUSET - SARA GIMÉNEZ

Salud, longevidad y eficiencia energética

En el mismo diálogo, le preguntan si el atleta híbrido es la máxima expresión de salud, y él matiza que para tener longevidad lo importante es ser eficiente energéticamente. Es decir, gestionar bien el gasto de energía, tener un sistema cardiovascular y muscular capaz de responder sin estar siempre al límite, y mantener un cuerpo que se mueva bien en diferentes rangos de esfuerzo.

Desde esa perspectiva, ni hyrox ni el entrenamiento híbrido son obligatoriamente “la cúspide” de la salud, sino formas concretas de llevar el rendimiento en una dirección determinada. Un deportista de hyrox puede estar muy en forma para su prueba, pero si solo vive en ese tipo de estímulo quizás no cubra otros aspectos de la condición física que importan en el día a día: movilidad completa, fuerza en todos los planos, recuperación, descanso...