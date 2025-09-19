Victor Richard gana y destroza el récord en los 335 kilómetros del Tor des Géants: "Me quedaba dormido corriendo"

Victor Richard se ha convertido en el nuevo "Rey de los Gigantes" en el trail. El corredor franco-belga firmó una actuación histórica en el Tor des Géants 2025, cruzando la meta en Courmayeur con un crono de 66 horas, 8 minutos y 22 segundos, lo que supone el nuevo récord de la prueba más emblemática del Valle de Aosta. Su gesta, más que una victoria, fue una lección de estrategia, paciencia y resistencia en un recorrido de 335 kilómetros que solo los elegidos logran domar.

Richard arrancó con calma, dejando que otros se desgastaran en los primeros compases. Su primer gran golpe llegó en los puertos de Entrelor y Loson, donde ya mostró su fortaleza. En Cogne alcanzó la base en solitario, con una hora de ventaja sobre el registro de Franco Collé, pero sorprendió a todos deteniéndose a dormir más de una hora. Perdió posiciones, cayó al sexto puesto, pero ganó frescura. A partir de ahí inició una remontada memorable, adelantando a cada rival hasta quedarse solo frente al crono.

Ni los problemas digestivos de la primera parte ni el dolor en el tendón de Aquiles en los últimos kilómetros pudieron frenarle. "Dormí mal, no podía comer, pero tras un plato de polenta en el Refugio Coda me sentí nuevo", confesó. La clave, según él, fue saber parar cuando tocaba, aunque eso le costara ceder terreno. Su principal rival, Louis Calais, terminó abandonando, y Richard se quedó librando un pulso contra el cansancio y contra sí mismo.

El desenlace llegó tras más de dos días y medio de esfuerzo casi ininterrumpido, con episodios de somnolencia extrema entre los refugios Bonatti y Bertone. Aun así, empujado por la determinación, cruzó la meta con una ventaja holgada sobre el récord anterior y la certeza de haber escrito una de las páginas más memorables del ultra trail mundial.

A sus 39 años, Richard añade este triunfo a un palmarés que ya incluía éxitos en pruebas como el SwissPeaks 660K, el Montreux Trail Festival o el UTMB PTL, además de su récord en bicicleta al Tour du Mont-Blanc. Con humildad, afirma que el tiempo aún puede rebajarse hasta las 60 horas. Él mismo quizá lo intente en el futuro, pero por ahora se limita a saborear una hazaña que ya forma parte de la leyenda.