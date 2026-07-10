Víctor Manuel (79 años): "Me levanto a las 8, desayuno lo justo y voy al gimnasio todos los días"

Víctor Manuel, a sus 79 años, mantiene una disciplina diaria que le permite seguir activo y en forma para sus giras. Su rutina combina ejercicio diario, una cuidada alimentación y hábitos que él mismo considera clave para mantenerse joven y con energía.

El despertar de Víctor Manuel

El cantante asturiano se levanta temprano, sobre las ocho de la mañana, porque no le gusta que se le escape el día. Lo primero que hace es leer la prensa, toda la que puede, para saber qué aire respira el mundo. Considera que la primera hora del día es fundamental para conectar con la realidad y ponerse al tanto de lo que ocurre.

Víctor Manuel desayuna "lo justo para tener energía pero no sentirse pesado", porque como él mismo dice, a su edad no puede desayunar cualquier cosa si luego se va a meter una hora de cardio. El kiwi en ayunas es fundamental en su rutina, y algo que repite de forma diaria.

El kiwi es su imprescindible por un tema de salud digestiva y vitamina C. También las tostas con aceite de oliva son fundamentales en su desayuno, ya que como buen defensor de la dieta mediterránea, prefiere el pan integral o de cereales, siempre con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra.

Unos kiwis. / Freshdor

A veces lo acompaña con un poco de pavo o jamón, pero sin complicaciones. El café con leche es su motor matutino, no es de infusiones raras por la mañana y necesita su café bien hecho para despejarse antes de ponerse a leer la prensa. Además, no toma mucha azúcar y si tiene que endulzar algo, busca alternativas naturales, pero prefiere los sabores puros.

El gimnasio diario, que no falte

Víctor Manuel va al gimnasio todos los días de su vida, a no ser que esté viajando. Su entrenamiento consiste en una hora de ejercicio cardiovascular y algo de pesas. No es por estética, sino porque "si no tengo el cuerpo fuerte, la voz no sale igual", ya que la voz es un músculo y hay que sostenerla.

Combina cinta de correr o bicicleta estática con ejercicios de fuerza ligera. Él mismo dice que "la voz se apoya en las piernas y en los abdominales", por eso incluye ejercicios de fuerza que resultan especialmente relevantes para conservar el músculo.

También camina varios kilómetros al día, y por la mañana, a primera hora, le gusta dar un paseo por el Jardín Botánico de Madrid, donde va a menudo, o alargar el camino y acercarse al parque del Retiro.