Víctor del Águila y Miriam Moreno conquistan el Montsant más épico con Pau Capell y Ragna Debats en el podio

La Serra de Montsant volvió a vibrar este sábado 11 de octubre con la 16ª edición de la Otso Ultra Trail Serra de Montsant – Costa Daurada, una de las pruebas de trail running más emblemáticas de Catalunya. Con salida y llegada en Ulldemolins, más de medio millar de corredores se dieron cita para disfrutar de una jornada donde el deporte, la naturaleza y el espíritu de superación fueron los grandes protagonistas.

El tiempo acompañó a lo largo del día, con temperaturas suaves y un cielo despejado que solo se vio interrumpido a mediodía por una ligera lluvia, suficiente para añadir un toque épico al desenlace de la prueba.

A diferencia de otras ediciones, todas las distancias se celebraron en una sola jornada, concentrando la emoción desde primera hora de la mañana. A las 6:00 arrancó la prueba reina, la Ultra (UTSM) de 63 km, seguida de la Marató-MSM de 44 km, y posteriormente las modalidades de 25, 11 y 7 kilómetros. Los participantes atravesaron algunos de los parajes más icónicos del Parc Natural de la Serra de Montsant, un entorno exigente y técnico que volvió a poner a prueba tanto las piernas como la cabeza de los corredores.

Ultra 63K: Del Águila y Moreno, los más fuertes

La prueba reina se resolvió con una victoria incontestable de Víctor del Águila Pellicer, que firmó una carrera de alto nivel para imponerse al campeón del UTMB 2019, Pau Capell, segundo en meta, y a Raúl García, tercero tras un esfuerzo de constancia. En categoría femenina, la emoción fue máxima hasta el final: Míriam Moreno logró imponerse tras una gran pugna con Belén Simarro y Candela Abella, que completaron un podio 100 % nacional.

La catalana Moreno, que ya había demostrado una sólida progresión durante la temporada, se confirmó como una de las corredoras más en forma del circuito, en un día de ritmos altos y temperatura perfecta para correr.

Marató 44K: Iván Calvo y Ragna Debats, protagonistas

En la distancia de 44 kilómetros, Iván Calvo Vigara ratificó su condición de favorito. El vigente campeón de Catalunya de ultraresistencia y ganador de la CSP (Penyagolosa Trails) volvió a demostrar su madurez competitiva para firmar un nuevo triunfo.

En el apartado femenino, la neerlandesa afincada en Catalunya Ragna Debats completó una actuación de clase mundial: no solo se adjudicó la victoria entre las mujeres, sino que fue tercera de la general absoluta, en una de sus demostraciones más sólidas de los últimos meses. Detrás de ella, Maria Santamaria y Kataryna Luzny confirmaron su excelente nivel en una prueba que exigía ritmo y precisión.

El ambiente competitivo también se trasladó a las distancias más cortas. En los 25 km, el catalán Oriol Gibert Solé dominó con autoridad, aventajando en más de 15 minutos a sus perseguidores Guillem Lluch Ruiz y Adan Hidalgo Aguilar. En mujeres, la joven Abril Parra se llevó el triunfo por delante de Eliam Ajuria y Almudena González.

La modalidad de 11 km, con categorías de correr y trek, coronó al tarraconense Mikel Besora Susaño, seguido de Saúl Ajuria Fernández y Jan Oramas Marín. En mujeres, la victoria fue para Gemma Colom Aler, por delante de Amalia Dolores Cubero Orellana y Rosalia Tomàs Ripoll.

El éxito organizativo volvió a ser una de las claves de la jornada. Con el respaldo de Costa Daurada, la Diputació de Tarragona, Otso Sport y decenas de patrocinadores locales, la UTSM reafirmó su posición como referente del trail catalán y del calendario otoñal de montaña.

Más allá de los resultados, el ambiente de compañerismo, el respeto por el entorno y la entrega de los voluntarios fueron los grandes protagonistas de un día inolvidable en el Montsant.

Con una meteorología benigna y el espíritu de superación impregnando cada metro del recorrido, la 16ª edición de la UTSM deja una certeza: el Montsant sigue siendo uno de los templos del trail en Catalunya, y su magia sigue intacta.