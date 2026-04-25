Vicky Martín Berrocal empresaria y diseñadora (52 años). sobre sus entrenamientos: "Hago 1 hora de caminata intensa con pesas y los viernes pilates"

En un mundo donde el tiempo vale oro, la verdadera prosperidad ya no se define únicamente por el dinero, sino por la capacidad de decidir cómo vivir cada jornada. El auténtico privilegio es tener el control sobre la propia agenda: elegir en qué emplear las horas y con quién compartirlas.

Sin embargo, incluso quienes disponen de tiempo libre, ¿realmente lo dedicarían al ejercicio? Los datos del INE en su Encuesta de Hábitos Deportivos de 2022 revelan que la mayoría de los españoles no hace deporte, y que los dos principales obstáculos son, por ese orden, la falta de tiempo y la falta de motivación.

Vicky Martín Berrocal y su relación con el deporte

Hay quienes, como Vicky Martín Berrocal, trabajan para cambiar esta mentalidad e impulsar a más mujeres a cuidar su salud a través del movimiento. Con toda la experiencia acumulada a lo largo de su vida, ella lo tiene claro: "La edad es solo un número, porque me siento más fuerte y vital que nunca".

Moverse no es siempre una cuestión de tiempo disponible, sino de prioridades. Vicky lo demuestra reservando entre cuatro y cinco días semanales para el ejercicio, independientemente de si entrena a primera hora o al caer la tarde. Su rutina combina trabajo de tren superior e inferior, sesiones de cuerpo completo y cardio.

Vicky Martin Berrocal en redes sociales / Ramón Gutiérrez

Tomar la decisión de llevar un estilo de vida más saludable, combinando ejercicio y buena alimentación, cambió su vida hace más de siete años. Hoy, a sus 52, sigue reafirmando cada día que fue la mejor elección que pudo hacer.

Y es que el deporte es sinónimo de salud, pues además de cuidar de ti mismo también ayuda en otros ámbitos, como la relajación u olvidarte de aquellos problemas que te están causando un grave estrés.