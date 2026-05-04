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Vicky Martín Berrocal (53 años): "Después de tres días seguidos de entrenamiento, hoy decidí caminar 60 minutos"

La diseñadora de moda ha compartido su rutina de entrenamiento en redes sociales

Vicky Martin Berrocal en redes sociales

Vicky Martin Berrocal en redes sociales

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

María Victoria Martín (Huelva, 1973), popularmente conocida como Vicky Martín Berrocal, es diseñadora de moda, presentadora y actriz. En los últimos años, la televisiva ha compartido su rutina de entrenamiento en redes sociales.

A principios de 2026, la entrevistadora publicó una historia en Instagram explicando su rutina por las mañanas: "Hoy me desperté a las 8:30. Directa al gym", comenzó la publicación.

"Después de tres días seguidos de entrenamiento, hoy decidí caminar 60 minutos a buen paso: velocidad 6, inclinación 2 con pesitas en los brazos. Mover el corazón. Mover el cuerpo", destacó la empresaria.

No obstante, Vicky Martín Berrocal es consciente del esfuerzo que supone entrenar regularmente para muchas personas: "Todo esto que os cuento aquí no es para ronear de lo deportista que soy -porque no lo he sido nunca-, es solo para animaros y empujaros a hacerlo".

Vicky Martín Berrocal

Vicky Martín Berrocal / .

"Porque te cambia la energía y las ganas de vivir", destaca la presentadora. Esta no es la primera ocasión que Vicky comparte sus hábitos saludables. También en Instagram, la diseñadora publicó una historia explicando su desayuno.

"Mi desayuno de hoy (y casi siempre). Intento que nunca falte la proteína: Este pan es proteico y suelo añadirle pavo, huevo, salmón... lo que más te guste pero siempre proteína", subraya.

Sin embargo, incluye otras variaciones para cambiar la receta: "Hay días que le añado aguacate, que es grasa buena, y otros no, según me apetezca". Para beber, Vicky añade un "café con hielo o un té con leche de almendras", dependiendo del momento.

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Ahora bien, antes de cualquier cosa la presentadora toma "un vaso de agua caliente con zumo de limón". Una rutina saludable de entrenamiento y alimentación, que ha acompañado con su decisión de dejar el tabaco.

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