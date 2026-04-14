Vicky Martín Berrocal (53 años), desvela cuál es su ejercicio estrella para perder peso

Vicky Martín Berrocal siempre ha sido de las que no se calla cuando algo le funciona, y ahora cuenta con pelos y señales cuál es el ejercicio que le ha cambiado la figura a los 53 años en su podcast 'A solas'. No es una moda pasajera ni una clase de gimnasio de lujo; se trata de saltar a la comba.

Ese juguete que algunos asocian con su infancia se utiliza ahora para quemar grasa, tonificar piernas y ganar resistencia sin complicarse la vida. Lo ha confesado recientemente: al principio le costó pillarle el tranquillo, pero una vez que lo domina, engancha de verdad.

La comba, el arma secreta

Este ejercicio, que puede parecer simple, arrasa con las calorías (hasta 450 en 30 minutos según la intensidad), trabaja el tren inferior con impactos que fortalecen los huesos y mejoran la capacidad pulmonar. Vicky lo integra en rutinas variadas, combinándolo con spinning, ballet fit y entrenos de fuerza con su preparadora Crys Dyaz.

En seis meses consiguió bajar 18 kilos de peso, sanando su relación tóxica con la comida y priorizando los hábitos más sanos: frutas, verduras, proteínas y cero ultraprocesados. Es decir, que no solo no hay que menospreciar el poder de la comba, sino que aquí tenemos resultados reales.

Vicky Martin Berrocal en redes sociales / Vicky Martín Berrocal

Vicky explica por qué la comba consiguió conquistarla: es fácil de llevar (cabe en cualquier sitio), hace que el cardio se divertido, elevando las endorfinas y coordinando el cuerpo y la mente. Lejos de rutinas aburridas, la comba acelera el metabolismo y define los gemelos y los glúteos.

Ella lo celebra y explica cómo planifica su rutina de ejercicios durante toda la semana: cinco días de gimnasio, tres de cardio utilizando la comba, dos de fuerza (que todos los expertos recomiendan). ¿El resultado? Energía renovada, piel luminosa y máxima confianza en una misma.

Puedes incluir la comba en tu rutina de ejercicios si quieres algo que impacte realmente en la quema de las calorías, pero no olvides cuidar la alimentación y realizar otro tipo de ejercicios, como los de fuerza. Con todo, puedes sentirte mucho más sano.