Vicky Martín Berrocal (52 años): "Tras 3 días de entrenamiento, hago 1 hora de caminata intensa con pesas y los viernes pilates"

En la era en que cada minuto cuenta, la verdadera riqueza ya no se mide solo en dinero, sino en la capacidad de decidir cómo pasar tu día. El lujo real es tener la libertad de elegir en qué invertir tu tiempo y con quién compartirlo, un privilegio reservado a quienes controlan su propia agenda.

Ahora bien, aunque tuviéramos todo el tiempo del mundo, ¿cuántos lo aprovecharían realmente para hacer deporte? Según la Encuesta de Hábitos Deportivos del INE de 2022, la mayoría de los españoles no practican deporte principalmente por falta de tiempo y, en segundo lugar, por falta de interés.

Vicky Martín Berrocal explica su rutina

Algunos, como Vicky Martín Berrocal, quieren cambiar la manera en que nos acercamos al deporte, especialmente animando a más mujeres a dar el paso y cuidar de su salud. Consciente de todo lo que ha vivido y aprendido, hoy dice con determinación: “La edad es solo un número, porque me siento más fuerte y vital que nunca”.

Salir a correr o pasarse por el gimnasio no siempre depende del tiempo, sino de lo que uno decide priorizar. Vicky, por ejemplo, encuentra al menos cuatro o cinco días a la semana en su agenda para moverse: combina trabajo de tren superior, tren inferior, sesiones de cuerpo completo y algo de cardio, sin importar si es a primera hora de la mañana o al final de la tarde.

Vicky Martin Berrocal en redes sociales / Ramón Gutiérrez

Tomar la decisión de llevar un estilo de vida más saludable, combinando ejercicio y buena alimentación, cambió su vida hace más de siete años. Hoy, a sus 52, sigue reafirmando cada día que fue la mejor elección que pudo hacer.

Y es que el deporte es sinónimo de salud, pues además de cuidar de ti mismo también ayuda en otros ámbitos, como la relajación u olvidarte de aquellos problemas que te están causando un grave estrés.