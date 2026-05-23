Cada vez más presentes en las rutinas: así son los ejercicios isométricos que ayudan a mantener la fuerza muscular

A diferencia de otros entrenamientos basados en el movimiento constante, los ejercicios isométricos apuestan por mantener una posición fija para activar los músculos y mejorar tanto la estabilidad como la resistencia.

Este tipo de trabajo físico, cada vez más presente en muchas rutinas, puede ser una herramienta interesante para conservar la fuerza muscular y ganar control corporal. Pero, ¿en qué consisten exactamente y cómo se pueden incorporar de forma adecuada al día a día? Aquí te contamos lo esencial para empezar.

Explicación de un ejercicio isométrico

A diferencia de otros entrenamientos basados en el movimiento constante, los ejercicios isométricos trabajan desde la quietud. La tensión muscular se mantiene sin desplazar la articulación ni alterar apenas la longitud del músculo, algo que permite fortalecer zonas concretas del cuerpo mientras se mantiene una posición fija.

Tal y como explica Mayo Clinic, este tipo de ejercicios se centra en activar la musculatura sin necesidad de realizar movimientos visibles, convirtiéndose en una opción cada vez más presente en rutinas enfocadas en la fuerza y el control corporal.

Un hombre haciendo deporte / Pexels.

Ejercicios isométricos que podrías probar ahora mismo

En muchos de sus ejercicios, el foco está en activar varios grupos musculares al mismo tiempo y entender qué papel juega cada uno en el movimiento. Un buen ejemplo es la elevación de cadera isométrica, una práctica muy utilizada para reforzar la musculatura posterior del cuerpo.

Este ejercicio pone a trabajar especialmente los isquiotibiales, los glúteos y la zona abdominal, ayudando a mejorar la estabilidad y el control corporal. Habitualmente se recomienda realizar 3 series de 5 repeticiones, manteniendo la cadera elevada durante unos 10 segundos en cada una para aprovechar al máximo el esfuerzo muscular.

Este ejercicio pone a trabajar mucho más que el abdomen. Durante la plancha isométrica horizontal con apoyo de antebrazos, se activan músculos del core, la espalda, los hombros y las piernas para mantener el cuerpo alineado y estable.

La clave está en sostener la postura correctamente, apoyando los antebrazos y las puntas de los pies sobre una superficie cómoda, con el cuerpo firme y sin dejar caer la cadera. Mantener la posición durante 30 segundos y completar 5 repeticiones permite reforzar la estabilidad corporal y mejorar el control postural.