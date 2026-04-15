Por qué cada vez más deportistas miran al colágeno hidrolizado para rendir mejor y prevenir molestias

El colágeno hidrolizado ha dejado de ser un producto asociado solo al cuidado estético para entrar con fuerza en el terreno del deporte y la salud articular. Su crecimiento responde a una idea cada vez más extendida entre especialistas y usuarios activos: mantener en buenas condiciones tendones, cartílagos, huesos y musculatura es clave para entrenar con continuidad y reducir el riesgo de molestias en competición.

En ese escenario se sitúa Bioactive Power, la nueva propuesta de Staglife, firma especializada en bienestar y autocuidado integrada en Grupo Stag, grupo madrileño de capital 100% español con más de cuatro décadas de trayectoria en salud, gases medicinales y tecnología sanitaria.

La base del producto está en una dosis de 5.000 mg de colágeno hidrolizado Colpropur D por toma, junto a ácido hialurónico y una combinación de más de 20 nutrientes activos. En clave deportiva, ese enfoque resulta relevante porque el colágeno es una proteína estructural vinculada al estado de articulaciones, huesos, músculos y tejidos conectivos, todos ellos sometidos a carga constante en disciplinas como el running, el pádel, el ciclismo o el trabajo de fuerza.

A ello se suma que, como demuestran múltiples estudios científicos en los últimos años, la producción natural de colágeno empieza a caer a partir de los 25 años.

Fundamental en la recuperación muscular

El interés del deportista pasa por el rendimiento y, cada vez más, por la prevención. La fórmula presentada por Staglife incorpora ingredientes como MSM, sulfato de condroitina, magnesio, zinc, selenio, vitamina C, coenzima Q10, astaxantina y proteínas de guisante, una combinación orientada a apoyar la síntesis de colágeno, combatir el estrés oxidativo y favorecer el mantenimiento del aparato locomotor. Básicamente ayuda a las articulaciones en la recuperación muscular, refuerzo óseo y menor sensación de desgaste en fases de carga física continuada.

Verónica Castañón, directora general de Grupo Stag, defiende que el colágeno "es mucho más que una moda" y subraya que Bioactive Power ha sido desarrollado como un complemento de alta biodisponibilidad, pureza y trazabilidad, producido íntegramente en España.

Verónica Castañón es la directora general del grupo Stag / GRUPO STAG

Además de liderar la modernización del grupo, Verónica es una deportista de fondo, con varias maratones y medias maratones completadas, una experiencia que conecta de forma natural con las necesidades reales del deportista popular.

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En definitiva, el colágeno hidrolizado se abre paso en el deporte no como solución milagro, sino como apoyo nutricional para cuidar las estructuras que sostienen el esfuerzo.