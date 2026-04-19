Verónica Varano (59 años) presume de la rutina que reduce el estrés y fortalece de pies a cabeza

Cada vez más rostros conocidos presumen de rutinas en redes, pero no todos lo hacen desde un lugar tan honesto y constante como Verónica Varano. A sus 59 años, la presentadora transmite una energía difícil de fingir, fruto de años de disciplina. Y más allá de la genética, su pilar es claro: el yoga.

Convertida en una referencia del bienestar, Varano ha construido una relación auténtica con esta práctica milenaria. No solo la integra en su día a día, también la comparte con quienes la siguen, mostrando que no hace falta complicarse para empezar.

La rutina de Verónica Varano, al descubierto

Desde su perfil de Instagram, propone ejercicios sencillos, pone el foco en la respiración y recuerda la importancia de parar, aunque sea unos minutos, para volver a conectar con uno mismo.

El yoga va bastante más allá de los típicos estiramientos. Casos como el de Verónica Varano demuestran que, con constancia, no solo se gana flexibilidad: también se reduce el estrés, se activa la musculatura de todo el cuerpo y hasta se nota en la digestión.

Una clase de Yoga / FREEPIK.

Para quien busque cuidarse sin complicarse demasiado, seguir rutinas como las suyas puede ser un buen punto de partida. Esta práctica ayuda a estabilizar la presión arterial, mejora la concentración y favorece el descanso. Y además tiene algo clave: no hace falta experiencia previa ni material sofisticado para empezar.

El yoga siempre ha sido de lo más común entre muchas personas, pues aunque no lo creas, solamente hace falta ver el caso de Verónica para poder ver lo bien que funciona y lo mucho que puede ayudar en tu cuerpo, además de los día a día.