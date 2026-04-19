Verónica Lercari, profesora de gimnasia, alza la voz: "Encasillar a las mujeres mayores en clases suaves es un error"

Verónica Lercari explica que, en el caso de las mujeres mayores, es importante trabajar más grupos musculares que en edades más jóvenes, cuando el cuerpo suele mantenerse tonificado con mayor facilidad.

Según señala, el organismo tiende a "ahorrar" recursos y deja de activar aquellas zonas que no se utilizan con frecuencia, como si las fuera dejando en segundo plano. Algo que como comprenderás no es para nada bueno para el cuerpo.

Las personas mayores no pueden encasillarse en ejercicios suaves

Recuperar esa movilidad no es algo imposible, pero sí requiere tiempo y, sobre todo, regularidad. Volver a activar músculos y articulaciones que llevan años con menos uso pasa por una rutina constante y bien mantenida en el día a día.

Verónica de joven llegó a bailar en el Colón, pero su vida terminó girando por completo hacia la enseñanza de la gimnasia, a la que lleva más de tres décadas dedicada. Durante años dio a conocer su método Verler —las iniciales de su nombre y apellido— en televisión, aunque ahora reconoce que su mayor alcance está en las redes sociales.

Ciclismo personas mayores / CMS

Sus clases online en directo han ganado seguidores de muchos países, algo que se disparó a partir de la pandemia, cuando la gimnasia por Zoom se volvió habitual.

En sus clases no se limita a indicar qué hacer, sino que va un paso más allá: va nombrando uno a uno los músculos que intervienen en cada ejercicio, y en algunas sesiones incluso recurre a un esqueleto para que se entienda de forma visual qué está trabajando el cuerpo en cada movimiento.

"Me formé en kinesiología y fisiatría porque quería darle al método un respaldo científico, centrado sobre todo en la prevención de lesiones", explica.