Verdeliss, runner e influencer, explota ante las críticas: "Que me cancelen lo que quieran, jamás se lo dicen a un hombre"

La atleta navarra, influencer de running y madre de ocho hijos, Verdeliss, se sentó con Josep Pedrerol en "El cafelito" y dejó varias frases con recorrido. La más contundente llegó al recordar uno de los episodios que más debate generó en su exposición pública: el parto en casa que decidió compartir en redes sociales. Su respuesta, lejos de suavizar el asunto, fue directa: "Que me cancelen lo que quieran".

Estefanía Unzu atraviesa una etapa de máxima visibilidad. Su nombre ha ganado peso en el atletismo popular y de ultraresistencia después de retos de enorme impacto, como completar 24 horas seguidas corriendo en una cinta o firmar en 2025 el desafío de 7 maratones en 7 continentes en 7 días. Pero junto al reconocimiento deportivo, también convive con un juicio permanente sobre su vida personal. Y ahí quiso detenerse.

Durante la conversación con Pedrerol, Verdeliss denunció el doble rasero que, a su juicio, sigue marcando la mirada pública sobre las mujeres deportistas y madres. "Si yo corro maratones, supone un abandono de mis tareas, pero jamás he visto esos comentarios en un hombre deportista", lamentó. La navarra puso un ejemplo personal para explicarlo: cuando su marido vivía fuera por trabajo, nadie cuestionaba esa ausencia. En cambio, cuando es ella quien pasa tiempo fuera de casa por competir o preparar retos extremos, las críticas aparecen con mucha más facilidad.

Ese contexto enlaza con otra de las decisiones más comentadas de su trayectoria pública: retransmitir un parto en casa a través de sus perfiles sociales. Lejos de arrepentirse, Verdeliss dejó claro que mantiene intacta su postura. "Yo encantada. De hecho, borré todos mis contenidos, pero el del parto va a seguir", afirmó. Y no se quedó ahí. Considera que en España sigue existiendo una visión demasiado rígida sobre esta práctica: "Tenemos una mirada muy cerrada acerca del parto".

La atleta rechazó además algunos de los mensajes que más se repiten cuando se aborda este debate. "Tú pares en tu casa y eres una loca egoísta que solo piensa en sí misma, pero eso no es un parto en casa", señaló, molesta con una simplificación que, en su opinión, distorsiona por completo la realidad. Su defensa fue clara: no se trata de una decisión improvisada ni caprichosa, sino de una opción planificada, acompañada y supervisada.

En ese punto quiso recalcar algo que considera básico y que, según explicó, muchas veces se omite. "Está regulado, se entiende de manera responsable y no es menos seguro", sostuvo, subrayando que en su experiencia hubo profesionales, seguimiento y control. También negó haber vivido el proceso desde el miedo: "No pasé miedo, y creo que hay mucho miedo respecto a este tema". Para Verdeliss, una parte importante del rechazo social nace precisamente de ese desconocimiento.

Más allá del debate sanitario, la navarra también defendió la dimensión emocional de aquella vivencia. Para ella, el parto no es solo un procedimiento médico, sino un momento decisivo para la familia. "Un parto es un momento tan trascendental que tiene que ser positivo para la familia y el niño", explicó. En su caso, valoró especialmente poder moverse con libertad, evitar intervenciones que no consideraba necesarias y estar rodeada de los suyos. "Que todo fuese tan relajado, tan calmado... para mí fue magia", resumió.

Sus palabras llegan, además, en un momento en el que Verdeliss también ha querido zanjar otras polémicas ligadas a su carrera deportiva. En otro avance de la entrevista, la navarra defendió la legalidad de su récord de España de 100 kilómetros, recordando que ella sí cumplió con todos los requisitos exigidos. "Yo pasé todos los controles", insistió al referirse a la homologación y a la importancia del control antidopaje, del circuito y del material utilizado.

Verdeliss, por tanto, no solo reivindica su sitio como atleta de élite en pruebas extremas. También pelea por marcar su propio relato frente a quienes la juzgan por competir, por ser madre de familia numerosa o por haber convertido momentos íntimos en contenido público. Y en esa batalla ya ha elegido tono: firmeza, exposición y ninguna voluntad de pedir permiso.