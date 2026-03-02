Verdeliss, runner e influencer, tras correr 24 horas sobre una cinta: "No creo que haya que ser perfecta para inspirar"

Estefanía Unzu, más conocida como Verdeliss (Pamplona, 1985) acaba de completar uno de sus desafíos más extremos: correr 24 horas seguidas sin descanso sobre una cinta, a la vista del público, en el escaparate de Decathlon (Nuevos Ministerios, Madrid). El objetivo inicial era llegar a 200 km, pero terminó en 254 km, y el dato por sí solo no explica lo esencial: que el verdadero rival no fue el cuerpo, sino la cabeza. "En desafíos así el cuerpo acaba respondiendo; lo importante es mantenerse fuerte de cabeza", resume.

La influencer charla con SPORT tras su nuevo éxito y habla de los bajones emocionales, de esa "conversación contigo misma", del empuje de la gente que se detenía a animarla y de la importancia de sentirse segura en la pisada durante tantas horas. También aprovecha para desmontar un mito que frena a muchas mujeres en el running.

Pregunta: ¿Qué parte te dio más respeto del reto: el sueño, el dolor, el aburrimiento mental o el ‘bajón’ emocional?

Respuesta: Sinceramente, todo imponía respeto. Era un reto al que nunca me había expuesto. Pero si algo he aprendido es que en desafíos así el cuerpo acaba respondiendo; lo importante es mantenerse fuerte de cabeza. He tenido bajones emocionales, claro. Sobre todo en la última hora, que fue durísima. Pero rendirme no entraba en mis planes. Hace tiempo me propuse correr 12 horas y tiré la toalla por falta de fuerza de voluntad.

P: ¿Esta vez era diferente?

R: Sí, era un reto pendiente. La naturaleza es sabia, el cuerpo se adapta… pero es pura distancia, y eso juega muchísimo con la mente. Es un desafío muy mental. Cada kilómetro es una conversación contigo misma.

Y luego estaba la gente...

Cada persona que pasaba, que sonreía, me hacía un corazón con las manos… eso te llena de energía.

¿Cómo te has sentido con las KIPRIDE MAX de KIPRUN?

Para mí era clave sentirme cómoda. Sabía que si algo fallaba en la pisada o en la amortiguación, lo iba a pagar durante horas. Las KIPRIDE MAX han sido un gran apoyo. La amortiguación se nota muchísimo, sobre todo cuando acumulas kilómetros y el impacto empieza a pasar factura. La sensación es muy suave, muy fluida, y eso ayuda muchísimo.

Verdeliss, durante su reto en Madrid / DECATHLON

He hecho 254 km con ellas y, sinceramente, cuando pasas tantas horas corriendo, cualquier pequeña molestia se multiplica. El hecho de que el pie vaya cómodo marca la diferencia.

Si pudieras desmontar un mito que frena a muchas mujeres en el running, ¿cuál sería?

Que no somos suficientemente fuertes. Muchas veces el freno no está en las piernas, está en la cabeza. Pensamos que no estamos preparadas, que no es el momento, que no tenemos el cuerpo “perfecto” o el nivel suficiente. El mito que desmontaría es ese: no tienes que demostrar nada a nadie. El running no va de compararte. Va de superarte. Y eso lo puede hacer cualquiera.

DECATHLON

¿Qué consejo les darías a las que quieran empezar a correr sin presión?

Correr no es castigo, es libertad. Es salir, respirar y dedicarte un rato a ti. Todo es proponérselo, sí, pero también es escucharse. Si hoy son 10 minutos, perfecto. Mañana serán 12. Lo importante no es correr mucho, es estar agusto con uno mismo.

En 8M se habla mucho de referentes. ¿Te sientes cómoda con esa etiqueta o te pesa?

La palabra "referente" impone. Yo no me levanto pensando en eso. Si mi experiencia puede animar a otra mujer a intentarlo, entonces me siento agradecida. Pero no creo que haya que ser perfecta para inspirar. Al contrario. Creo que inspira más mostrar dudas, miedos y el proceso real.

Por supuesto...

Noticias relacionadas

Si algo quiero transmitir es que no somos invencibles… pero sí somos mucho más capaces de lo que creemos.