Verdeliss, influencer y deportista: “El deporte a ese nivel extremo no es sano, pero yo lo disfruto”

Estefanía Unzu, conocida como Verdeliss, se ha consolidado como una de las figuras más llamativas del running en 2025. Influencer con más de 1,5 millones de seguidores y madre de ocho hijos, la navarra ha dado un giro radical a su perfil público para convertirse también en una atleta de resistencia con retos al alcance de muy pocos.

Con motivo de su 40º cumpleaños, Verdeliss asumió uno de los desafíos más extremos del atletismo reciente: completar siete maratones en siete días, en siete continentes distintos. Un reto que, por su magnitud, generó una enorme repercusión mediática y abrió un intenso debate sobre los límites del deporte de resistencia.

La propia corredora reconoce que su planteamiento no es convencional. Su preparación y su forma de afrontar las carreras se basan en una premisa clara: la gestión del esfuerzo. Según explica, rara vez compite al máximo nivel de exigencia en todas las pruebas, sino que mantiene un ritmo sostenido que le permite encadenar esfuerzos sin lesionarse. “Voy a un ritmo cómodo”, viene a resumir su filosofía.

Actualmente, Verdeliss asegura que puede completar en torno a dos maratones al mes, una frecuencia muy superior a la de la mayoría de corredores populares. Su ritmo habitual ronda las tres horas por maratón, una marca que ha consolidado tras años de constancia. Lejos de seguir esquemas de entrenamiento tradicionales, adapta su preparación a su vida diaria, marcada por la familia y la falta de horarios fijos.

De hecho, parte de su actividad física diaria se integra en su rutina cotidiana. Ha llegado a convertir desplazamientos habituales en sesiones de entrenamiento, utilizando el running como medio de transporte para mantener la regularidad sin depender de estructuras de entrenamiento convencionales.

El reto 7-7-7 fue el momento que la situó en el foco internacional. Durante esa semana, completó siete maratones en siete días en diferentes puntos del planeta, una experiencia que ella define como un desafío personal más que como una búsqueda de reconocimiento público. Según relata, vivió la experiencia de forma muy aislada de la presión externa, centrada en la ejecución del reto.

Su caso ha abierto un debate en el mundo del deporte. Algunos especialistas advierten de que este tipo de esfuerzos extremos pueden no ser saludables para la mayoría de los corredores. Sin embargo, Verdeliss defiende que cada cuerpo responde de forma distinta y que, en su caso, la clave está en la preparación y en no sobrepasar sus propios límites.

Más allá de la controversia, la atleta amateur considera que el running le ha aportado equilibrio físico y mental. Tras haber retomado el deporte en la edad adulta, asegura que su relación actual con la carrera es más emocional que competitiva.

Ahora continúa participando en maratones internacionales y no descarta explorar nuevas disciplinas como el trail running, manteniendo siempre el mismo enfoque: disfrutar del proceso y seguir ampliando sus propios límites personales.