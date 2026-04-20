Verdeliss, Fátima Ouhaddou y Lidia Campo protagonizan un maratón de Santa Eulària histórico

El Santa Eulària Marathon celebró este sábado 19 de abril a más de 6.500 participantes procedentes de decenas de países, consolidando un evento que ha encontrado en la isla una fórmula difícil de replicar: running, naturaleza mediterránea y una experiencia vital que va mucho más allá de cruzar la línea de meta.

Más del 70% de los participantes llegaron desde fuera de las Islas Baleares o del extranjero, una cifra inédita para una carrera de estas características en España.

El maratón salió a las 15:45 con el sol todavía alto y los 42,195 kilómetros repartidos por cuatro de los cinco municipios de la isla. El keniano Samson Keiyo revalidó su título con un tiempo de 2:21:33, mientras que en categoría femenina la rusa Irina Romanova se impuso con 3:22:25.

La salida del Maratón de Ibiza / Bruno Almela Egido / Extremephoto

Fátima ganó la prueba femenina

Pero si hubo dos nombres que robaron el protagonismo en esta edición, fueron los de Fátima Azzahraa Ouhaddou Nafie y Lidia Campo. La actual campeona de España de media maratón dominó el 22K de principio a fin y batió el récord de la prueba con un crono de 1:21:37, sumando además una meritoria octava posición en la clasificación general.

Campo hizo lo propio en el 12K: récord de la distancia en 41:47 y segunda en la general. "Me había propuesto venir a por el récord y lo he conseguido, ha sido una auténtica pasada", declaró la atleta burgalesa nada más cruzar la meta. "Ser segunda en la general no lo esperaba. Yo salía a por el récord, se lo dije a la organización... pero he podido lograrlo y no me puedo ir más feliz."

En el 22K masculino, la victoria fue para el italiano Andrea Todisco (1:13:53), seguido muy de cerca por Dani Mateo, atleta olímpico y embajador del evento, que no se rindió hasta el paseo marítimo y cruzó la meta en 1:14:33.

Verdeliss, fenómeno de masas

Capítulo aparte merece Verdeliss, una de las voces más seguidas del running popular en España, que asumió el rol de pacer en el 22K marcando un ritmo objetivo de 1 hora y 40 minutos.

Verdelis, en el Santa Eulària Ibiza Marathon / IBIZA MARATHON

Lejos de cualquier pretensión competitiva, su presencia fue clave tanto como referencia de tiempo como apoyo emocional en los kilómetros más duros, guiando a decenas de corredores hacia la meta.

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La edición del pasado año generó un impacto económico superior a los 13 millones de euros para la economía local, con sectores como la hostelería, la restauración y el comercio como principales beneficiados.