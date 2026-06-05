Verdeliss estará en el Mundial de 100 km: España convoca a nueve atletas para la gran cita del ultrafondo

El 20 de septiembre, las carreteras gallegas de Ames acogerán el Campeonato del Mundo de 100 km de la IAU, y España lo hará como anfitriona y con aspiraciones reales de medalla. La RFEA ha dado a conocer los nueve atletas preseleccionados —cinco hombres y cuatro mujeres— que optarán a representar al país en la que será la cuarta vez en la historia que este Mundial se celebra en suelo español, tras las ediciones de Santander (1988), Palamós (1992) y Los Alcázares (2016).

Entre los nombres del bloque femenino destaca el de Estefanía Unzu, más conocida como Verdeliss. La navarra, campeona de España en 2024 y ex plusmarquista nacional con 7:47:46 lograda el año pasado en Australia, tendrá la oportunidad de competir en casa en una cita mundialista. Su convocatoria llega en un momento en que el nivel del equipo femenino español ha dado un salto notable.

La responsable de ese salto tiene nombre y apellidos: Gemma Arenas. La atleta manchega aterrizó en los 100 km lisos en el Campeonato de España de Málaga y lo hizo por la puerta grande: pulverizó el récord nacional en más de 27 minutos con una marca de 7:20:57 en su debut en la distancia.

Arenas llega al Mundial con el aval de seis medallas en Campeonatos del Mundo —cinco por equipos y una individual en 2022— y la capacidad de moverse con solvencia entre el trail y el asfalto. Junto a ellas, María Romero firmó en Málaga un registro de 7:23:31 que abre perspectivas, mientras que Carmen María Pérez ya conoce la exigencia de este Mundial: fue 17ª en Berlín-Bernau en 2022.

El equipo español para el Mundial de 100 kilómetros / RFEA

El equipo masculino llega con la misión de defender el subcampeonato mundial conquistado en Hyderabad (India) en 2024. Al frente del quinteto estará el malagueño Antonio Jesús Aguilar, subcampeón individual hace dos años con 6:25:54 y tercer español de todos los tiempos en la distancia. Le acompañarán el valenciano Félix Pont —quinto en aquel Mundial— y el extremeño Carlos Gazapo, actual plusmarquista nacional con 6:21:05, un atleta que suma también un bronce europeo sub-20 en 10.000 m.

Completan la convocatoria los dos primeros clasificados del Nacional de Málaga: el aragonés Marco Álvarez, nuevo campeón de España con 6:41:40, y el andaluz Jesús Rafael González, subcampeón con 6:41:53. Ambos debutan con la selección y representan una generación que, ya superados los cuarenta, tiene hambre de sobra.

Ames, municipio del área metropolitana de Santiago de Compostela con más de 32.000 habitantes, acogerá su 33ª edición del evento. Por su territorio discurren el Camino Portugués y el Camino de Fisterra-Muxía, lo que convierte este Mundial en algo más que una carrera: una celebración del ultrafondo en uno de los escenarios más simbólicos de Europa.