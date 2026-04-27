Verdeliss se destaca en la Maratón de Madrid: primera española con un sub 3 horas

Madrid vivió este domingo 26 de abril una auténtica fiesta del running con cerca de 47.000 corredores de 113 países participando en la Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid, una de las citas más multitudinarias del calendario.

Entre todos ellos, destacó el nombre de Estefanía Unzu, más conocida como Verdeliss. La atleta, influencer y empresaria navarra firmó una actuación sobresaliente al completar la maratón en 2h58:52, logrando así el premio a primera española clasificada y bajando nuevamente de la barrera de las tres horas.

A sus 40 años, la corredora del club Ederki no solo lideró la clasificación nacional, sino que también se impuso con autoridad en su categoría W40, siendo la única atleta capaz de bajar de las tres horas. Por detrás finalizaron Katia Mazarias, con 3h01:09.

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Con este resultado, Verdeliss confirma su crecimiento en el mundo del running y consolida su figura como una de las atletas populares más destacadas del panorama nacional.