Dónde ver la Western States 100 con Kilian Jornet en directo y online desde España: TV, canal y horarios

Este sábado 27 de junio, la Western States 100 vuelve a poner en marcha sus 161 kilómetros entre las Sierras de California y la ciudad de Auburn. La carrera arranca a las 5:00 de la mañana hora local del Pacífico, lo que en España (con horario de verano CEST) equivale a las 14:00 horas del sábado. Los primeros corredores de élite cruzarán la meta a partir de las 4:00-4:30 horas de la madrugada del domingo 28 de junio, ya de madrugada en la península.

Kilian Jornet regresa a la Western States después de terminar tercero en 2025 con 14 horas, 19 minutos y 22 segundos, el quinto mejor tiempo en la historia de la carrera. El catalán llega con una lesión de rodilla encima y solo dos semanas de entrenamiento desde la Maratón de Zegama, donde terminó 44º en mayo.

A su lado estarán Jim Walmsley, cuatro veces campeón y poseedor del récord absoluto, y Adam Peterman, ganador en 2022 y en forma tras ganar la Canyons 100k en abril.

Kilian Jornet, en la pasada Western States / WESR

La salida oficial es a las 14:00 horas del sábado 27. Los primeros corredores llegarán a Lyon Ridge (km 16,6) sobre las 15:33-15:40h. El checkpoint de Robinson Flat (km 48,8), primero con acceso a equipos de apoyo, se alcanzará en torno a las 18:20-18:30h. El tramo más exigente de la carrera —los cañones centrales entre Last Chance y Foresthill— transcurrirá entre las 20:00 y las 23:00 horas españolas, con temperaturas previstas de hasta 38ºC en los puntos más bajos del recorrido.

Foresthill (km 99,8), el punto donde la carrera se rompe, se alcanzará entre las 22:30 y las 23:00h para los corredores de cabeza. A partir de ahí, ya de madrugada en España, la élite afrontará el cruce del río American en Rucky Chucky (km 125,5) y los últimos 35 kilómetros hasta Auburn.

Los primeros finishers masculinos cruzarán la meta entre las 4:00 y las 4:30 horas del domingo 28, si se manejan cerca de los tiempos históricos. Si el calor hace mella, los tiempos pueden retrasarse entre 20 minutos y una hora.

Dónde ver la Western States 100 en directo y online

La Western States 100 no tiene retransmisión televisiva convencional en España, pero se puede seguir en directo y de forma gratuita a través de varias plataformas digitales.

La carrera se emitirá en directo a través de su canal oficial de YouTube y sus redes sociales, con imágenes desde la línea de meta y los puntos de control más emblemáticos como Foresthill (km 99,8) y Rucky Chucky (km 125,5).

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