Dónde ver el UTMB Mont-Blanc 2026 en directo y online: horarios, TV y streaming de las carreras

El UTMB Mont-Blanc 2026 ya está en marcha. Desde este lunes 24 hasta el domingo 30 de agosto, Chamonix y todo el macizo del Mont Blanc concentran una de las mayores semanas competitivas del trail running mundial. El programa reúne ocho carreras y más de 10.000 participantes, desde los aproximadamente 300 kilómetros de la PTL hasta las tres grandes Finals de las UTMB World Series: OCC, CCC y UTMB.

Para seguir las carreras y a todos los españoles que participan en esta edición, la organización dispone de UTMB Live, plataforma central para consultar clasificaciones, puntos de paso y contenidos audiovisuales, mientras que el circuito cuenta en 2026 con una red internacional de socios formada por L'Équipe, DAZN, Eurovision Sport, FloSports, iQIYI y Tencent Sports, dependiendo del territorio.

La distribución de vídeo, sin embargo, no debe confundirse con el seguimiento de todas las pruebas. UTMB Live es la referencia oficial para seguir el evento, mientras que la cobertura audiovisual más amplia se concentra especialmente en las grandes carreras y Finals.

Horarios de todas las carreras del UTMB Mont-Blanc 2026

PTL: lunes 24 de agosto, 08:00 h

lunes 24 de agosto, MCC: lunes 24 de agosto, 10:00 h

lunes 24 de agosto, TDS: lunes 24 de agosto, 23:50 h

lunes 24 de agosto, YCC: martes 25 de agosto, 11:00 h

martes 25 de agosto, ETC: martes 25 de agosto, 14:00 h

martes 25 de agosto, YCC The Revenge: miércoles 26 de agosto, 10:00 h

miércoles 26 de agosto, OCC: jueves 27 de agosto, 08:15 h

jueves 27 de agosto, CCC: viernes 28 de agosto, 09:00 h

viernes 28 de agosto, UTMB: viernes 28 de agosto, 17:45 h Todos los horarios están expresados en hora local de Chamonix/Courmayeur y hora peninsular española.

Dónde ver las carreras del UTMB Mont-Blanc 2026 en directo

La herramienta esencial es UTMB Live. La organización ha reforzado durante 2026 su ecosistema de seguimiento y emisión en directo, con contenidos propios y distribución mediante diferentes operadores internacionales. La plataforma sirve como punto de entrada para seguir la evolución de las carreras y consultar los datos disponibles durante la competición. También puedes utilizar la APP de Live Trail para hacer un seguimiento más concreto.

En España, los directos se podrán seguir a través del canal de Youtube de UTMB con comentarios en inglés y francés. En Francia, la cobertura recae también en Le Groupe L'Équipe. Estados Unidos incorpora en 2026 a FloSports, mientras que iQIYI y Tencent cubren el mercado chino.

La retransmisión oficial de UTMB Live arranca el miércoles 26 de agosto a las 16:00 CEST con la ceremonia de apertura y la presentación de la élite y del equipo adaptativo. La cobertura en directo de las carreras comienza el jueves 27 a las 07:45, media hora antes de la salida de la OCC en Orsières, y continúa el viernes 28 desde las 08:30 con la salida de la CCC en Courmayeur, para enlazar por la tarde con la salida de la UTMB a las 17:45 en Chamonix. El sábado 29 la señal ofrece cobertura completa durante toda la jornada, coincidiendo con la llegada de los primeros clasificados de la prueba reina. La semana se cierra el domingo 30, con el Champions Walk entre las 10:30 y las 12:00 y la retransmisión de los últimos finishers y la ceremonia de clausura a partir de las 16:00.

Desde SPORT te contamos todo lo que suceda en el UTMB Mont-Blanc 2026, con los resultados de cada carrera, la última hora desde Chamonix, la actuación de los corredores españoles y toda la información de OCC, CCC y UTMB.