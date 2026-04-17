Dónde ver el Penyagolosa Trails 2026: cómo seguir la MiM y la CSP en directo y online

El Penyagolosa Trails 2026 ya está aquí y vuelve a presentarse como una de las grandes fechas del calendario nacional de trail running. La edición de este sábado 18 de abril reúne de nuevo a la MiM, con 60 kilómetros, y a la CSP, con 106, dos carreras que convierten Castellón en uno de los epicentros del fin de semana para los aficionados a la montaña.

La organización ha confirmado que el evento se podrá seguir en directo a través del canal de YouTube de la Diputació de Castelló y del canal de Twitch de Ingrávidos. Por ahora, no hay un canal de televisión convencional anunciado para la retransmisión, así que la opción principal pasa por el seguimiento online.

La jornada llega además con un contexto competitivo de primer nivel. En la MiM, todas las miradas apuntan a José Ángel Fernández "Canales", tricampeón y plusmarquista de la prueba con 5:12:54, que buscará una cuarta victoria frente a un cartel de enorme entidad. Ahí aparecen Dakota Jones, uno de los nombres internacionales más potentes del trail, Mario Olmedo, segundo en 2023, Marc Bernades, ya recuperado de su lesión, y otros corredores de peso como Kevin Vermeulen, Fran Anguita, Leonard Mitrica o Gautier Bonnecarrère.

El recorrido de Penyagolosa ofrece paisajes que quitan el aliento / ©José Miguel Muñoz ©Penyagolosa Trails

En mujeres, la referencia vuelve a ser Inés Astrain, que regresa tras firmar el récord femenino de la carrera con 6:07:46, en una lista en la que también destacan Gemma Arenas, Azara García, Anna Comet y Sara Rebekka Linde.

La CSP también presenta una salida muy seria. Raúl Butaci parte como uno de los aspirantes más sólidos tras un 2025 de mucha regularidad, mientras que el ecuatoriano Joaquín López aterriza con un perfil ideal para una carrera tan exigente.

A su lado estarán Arnau Seguí, Daniel Colom y un bloque local que siempre gana valor en Penyagolosa. En categoría femenina, la experiencia de Mercedes Pila y la progresión de Jessica Tipán marcan parte del análisis previo, en una prueba condicionada además por bajas relevantes de última hora.

Imagen de Dani Colom en la edición del pasado año / PABLO CID

A nivel práctico, la MiM empieza a las 06:00 y la CSP arranca de madrugada, dentro de una edición que la propia organización encuadra en su 27ª MiM y 14ª CSP. Además, la web oficial mantiene activa la guía oficial de carrera, uno de los puntos de consulta recomendables para revisar accesos, recorrido y últimos detalles antes del inicio.

Dónde ver el Penyagolosa Trails 2026 en directo

En España, si quieres ver el Penyagolosa Trails 2026 en directo, la vía confirmada es online, con señal en la web oficial del evento o en Evasion TV.

El streaming arrancará a las 08:00 horas (CEST) y se prolongará hasta las 14:00 horas y entre los participantes del chat habrán también algunos sorteos de productos de nuestros patrocinadores técnicos.

La retransmisión estará conducida por los periodistas Albert Jorquera y Teresa Sánchez, quienes narrarán en directo todo lo que acontezca en la prueba. Durante la emisión, los espectadores podrán participar a través del chat y optar a sorteos de regalos de los patrocinadores técnicos.

Como complemento, el viernes 24 de abril se emitirá un resumen de la prueba en el canal Teledeporte, dentro del programa Atletismo en Acción, ampliando así la difusión a nivel nacional

Desde Sport, te contaremos todo lo que suceda en esta mítica carrera de trail running con el mejor resumen de las dos pruebas.