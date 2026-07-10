Dónde ver la Hardrock 100 en directo: TV, canal y horarios desde España

Hardrock 100 se pone en marcha este viernes 10 de julio a las 14:00 horas en España, en Silverton, un antiguo pueblo minero de Colorado a más de 2.800 metros de altitud. Ciento cuarenta y siete corredores afrontarán 163,8 kilómetros y unos 10.060 metros de desnivel positivo, con un límite de 48 horas para completar el circuito y "besar la roca" que da nombre a la prueba.

Este año el recorrido se corre en sentido horario, lo que la organización describe como "subir muros y bajar rampas": ascensiones más cortas y empinadas al principio, seguidas de descensos largos y progresivos en la segunda mitad. El punto más alto llega en el kilómetro 102, en la cima del Handies Peak, a 4.281 metros.

En la carrera masculina, el gran favorito es Ludovic Pommeret, bicampeón defensor y poseedor del récord absoluto del recorrido con 21:33:06. El francés, de 50 años, buscará su tercer título consecutivo ante la amenaza de Tom Evans, ganador de Western States 2023 y del UTMB 2025, a un triunfo aquí de completar tres de los cuatro grandes cienmilistas del mundo. Jimmy Elam, en racha de seis victorias consecutivas en montaña, completa el trío de referencia.

En mujeres, Courtney Dauwalter parte como favorita clara para sumar su cuarto título, aunque llega apenas 65 días después de disputar el Cocodona 250. Su principal amenaza es Careth Arnold, debutante en Hardrock pero campeona del TDS 2025, mientras que Tara Dower afronta el exigente doblete de correr Western States y Hardrock con solo 13 días de diferencia.

La ausencia más notable es la de Katie Schide, récord absoluto del recorrido, que no correrá este año por lesión.

Cómo seguir la Hardrock 100 en directo y online desde España

La organización ofrecerá seis retransmisiones en directo a lo largo de las 48 horas de carrera a través de su canal de YouTube y de Mountain Outpost.

El seguimiento GPS de cada corredor, con los tiempos de paso por cada avituallamiento, estará disponible en la web oficial de Hardrock100.com desde la misma mañana del viernes.

Para quienes prefieran un seguimiento en texto con actualizaciones constantes desde el propio recorrido, iRunFar desplegará reporteros en varios puntos del circuito durante todo el fin de semana.