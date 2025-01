“No veo el gravel como una moda ni creo que tenga detractores”

Gerard Freixes (Girona, 1978) es el ‘capo’ de Klassmark, una empresa que organiza pruebas de deportes outdoor, sobre todo de trail running y de gravel. Freixas está vinculado con el deporte desde pequeño, tras jugar durante 12 años a hockey patines, practicar también mountain bike y dedicarse profesionalmente al snowboard. En 2010 creó Klassmark y casi 15 años después sigue al pie del cañón poniendo toda su pasión por el outdoor, junto con todo el staff, para organizar los mejores eventos posibles.

¿La creación de Klassmark dirías que al final es el resultado de lo que a ti te gustaba encontrar como corredor?

Sí, yo creo que todos los organizadores que nos dedicamos a organizar eventos deportivos, deportes tan nichos, todos venimos de ser deportistas o profesionales de estos deportes, o bien somos practicantes y nos apasionan. Evidentemente tengo mi faceta como corredor, como ciclista y esto hace que te puedas focalizar en realmente trabajar de algo que te gusta y te apasiona. La fórmula de poder trabajar de esto es dedicar una vida 24-7 a lo que te gusta y convertirlo en un trabajo.

¿Cómo visualizas este 2025 para Klassmark y todos los eventos que organizáis?

La verdad es que muy bien. Estamos muy contentos de cómo estamos trabajando. También llevamos ahora 14 años organizando, con lo cual el tiempo supongo que te va dando notoriedad, te va dando nombre y esto te va posicionando. El hecho de ser constante y llevar años te posiciona. Pero los eventos que organizamos, tanto de trail como de gravel, pueden presumir de tener muy buena salud y de tener una escalabilidad todavía por delante que esto motiva al equipo. También quiero destacar que en los eventos de deportes outdoor, los organizadores estamos sujetos a la innovación constante, porque constantemente la industria y los deportistas exigen cambios, experiencias nuevas y eso te hace estar constantemente involucrado en conexión con la naturaleza, con la moda y con el ocio para ver qué es lo que realmente atrae a la gente. Esto es el ejercicio que hemos ido haciendo a lo largo de todos estos años, ir adaptándonos a lo que a lo que podemos creer y considerar que puede ser demanda en un futuro.

¿De qué te sientes más orgulloso como organizador de eventos outdoor?

Lo más notorio que hemos logrado en Klassmark es hacer que la gente haga lo que nosotros les decimos. Hay muchos organizadores que van a remolque de la demanda, es decir, ahora la gente quiere esto, pues yo organizo esto. En Klassmark hemos tenido la suerte de ganarnos la credibilidad del público y decir, mira, ahora vamos a correr por aquí o vamos a montar en bicicleta así, y la gente nos ha depositado su confianza y eso te permite llegar a un punto de responsabilidad, pero al mismo tiempo de satisfacción muy bonito, porque estás trabajando y estás al mismo tiempo educando.

Estáis apostando muy fuerte por el gravel con las Gravel Earth Series y con The Traka como buque insignia...

Nosotros supimos hacer una lectura buena de lo que era el gravel, de lo que te aportaba el gravel como deporte para un practicante de otras disciplinas de ciclismo. Nos costó, pero lo logramos, porque ahora sí que en los últimos años ha repuntado mucho el gravel, pero nosotros ya creímos en el gravel desde hace mucho y esto ahora, de manera natural, nos ha posicionado con un liderazgo dentro de este sector. En su día supimos leer los beneficios del gravel, transmitirlos a la gente y sí que llegamos muy directo a un colectivo, pero los demás colectivos se han ido sumando con el tiempo.

El gravel, tiene sus adeptos acérrimos, pero también sus detractores. ¿Es una moda pasajera o ha venido para quedarse?

Sinceramente no lo veo como una moda, ni para mí el gravel tiene detractores. Una persona que critica una disciplina ciclista, en mi opinión ya es una persona que no tiene mucho valor ni principios, con lo cual no aporta. Toda innovación en el mundo outdoor siempre tiene que ser aplaudida, ya sea de pequeña envergadura o grande. Evidentemente que viene para quedarse. Ya se ha demostrado que el gravel, a día de hoy dentro del ciclismo, es la única disciplina que se está vendiendo y está funcionando. Las marcas están apostando muchísimo dinero en el gravel, están configurando equipos, las ingenierías están evolucionando las bicicletas y sacando nuevos modelos. Tal vez para una marca más generalista como puede ser Trek, Specialized u otras marcas más globales como Giant o marcas así, el gravel puede ser más moderno, pero hay marcas gravel que llevan muchos años construyendo bicicletas y que están muy consolidadas. Una moda no es seguro, porque es un poco la evolución natural del ciclismo en la naturaleza.

¿Y el mountain bike?

El mountain bike por desgracia cada vez tiene más limitaciones, tiene cada vez un nicho más joven y el gravel lo que hace es que te alarga la vida como ciclista por su seguridad, por una serie de connotaciones que lo hacen mucho más atractivo como deporte, lo hacen mucho más seguro y más atractivo porque puedes desplazarte más lejos. El gravel tiene una serie de valores que no se pueden replicar con otra bicicleta de ciclismo, con lo cual se va a quedar al 200%. Podíamos entrar en discutir si va a entrar el gravel en zonas de alta montaña, por ejemplo, porque esto quizá pase de aquí a tres años cuando las bicicletas de gravel de montaña estén más evolucionadas, o si va a entrar en zonas de frío extremo, pues no lo sé...Ahora mismo en los meridianos centrales del mundo el gravel es la bicicleta perfecta.

¿Estás cansado de que te pregunten siempre por vuestro sello inconfundible por la sostenibilidad?

No, yo lo que digo es que nosotros vivimos en el outdoor, vivimos en la montaña, vivimos en el campo, en la naturaleza. Si los que vivimos en este medio no lo hacemos…diferente es una persona que utiliza la naturaleza una vez a la semana, con respetar es suficiente, pero la gente que vive, como los agricultores, los organizadores de eventos, las casas rurales, los que viven del ocio del turismo, tienen la obligación de hacerlo, porque al final es su medio de trabajo. Es como no cuidar la fachada de un edificio de las oficinas de Zara, por decir algo. Es un poco lo mismo.

Cada vez hay más administración, más restricciones, más burocracia y cada vez es más difícil organizar los eventos Gerard Freixes

Mirando el calendario de pruebas de trail da la sensación de que está muy saturado de carreras. ¿Lo ves así?

No, yo creo que nosotros podemos presumir de tener un país deportivamente hablando con mucho nivel, con una filosofía muy buena, un tipo de cliente y de corredor muy bueno. Evidentemente, hay sectores con más saturación que otros, pero esto lo hace porque tenemos una salud muy buena en cuanto a eventos deportivos y hay mucha oferta. Que haya oferta es muy importante. La oferta cada vez va a estar más restringida porque, por desgracia, cada vez hay más administración, más restricciones, más burocracia y cada vez es más difícil organizar el evento. Cuando veo un calendario con muchos eventos, lo celebro. Celebro que un deportista se puede ir a un evento de 20 euros popular y a un evento de 100 euros con una organización más profesional. Esto es muy importante para tener todas las escalas y que todo el mundo pueda empezar con sus niveles. Yo lo veo muy bien.

En vuestro calendario habéis reducido la cantidad de pruebas de trail...

Nuestro camino es enfocarnos más en la calidad que en la cantidad. Y creemos que es mejor organizar dos o tres eventos bien organizados con más gente y con más potencial de activación a nivel de patrocinio y poder dar mejores servicios, que organizar más eventos con menos recursos. Para un organizador, lo más complicado es darle al botón de start. Para nosotros, comprimir y premiar la calidad en vez de la cantidad es algo muy importante y debemos tomar conciencia del trabajo que hay detrás. Se podría decir que lo han hecho los participantes. Antes se hacían calendarios mucho más ambiciosos y, ahora, por lo que respeta a nuestros participantes, escogen mucho más meticulosamente los eventos que van a hacer. Hacen menos eventos, pero buscan más calidad. Entonces esto también hace que el mercado se vaya amoldando a la demanda en ese sentido.

La semana pasada en este suplemento OUTDOOR hicimos un artículo sobre retos del trail para la profesionalización de los atletas. Desde tu punto de vista, los eventos, sobre todo los grandes, ¿tendrían que premiar con dinero a los atletas de élite?

Creo que un premio económico de un evento siempre tiene que ser un premio. Nunca tiene que ser un salario. Entonces creo que el dinero de los atletas tiene que salir siempre de las marcas, que por suerte ya sale. Si se premia en un evento, que sea un premio, que no sea algo que resulte para que el atleta pueda vivir. Es un poco en función del presupuesto, de la administración que hay detrás, de la implicación que tiene, de los recursos...Depende de la característica del evento. Al final del evento, si tiene el prestigio, es el que puede escoger dar premio o no, porque sabe que, si no da premio al ser evento de prestigio, las marcas ya ponen primas también.